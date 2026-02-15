Aplican vacuna contra el sarampión en plaza Hijas de Tampico

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

Mientras en el país ya se contabilizan más de 9 mil 400 casos de sarampión, Tamaulipas no está exento del riesgo.

El Gobierno Federal ha documentado 12 casos en la entidad; una cifra que aunque menor origina el establecimiento de medidas preventivas por parte de la Secretaría de Salud de Tamaulipas en coordinación con la administración municipal de Tampico.

Este domingo 15 de febrero se instaló un macro centro de vacunación contra el sarampión en la plaza Hijas de Tampico al que acudieron decenas de personas de todas las edades; principalmente niñas, niños, adultos menores de 49 años y personas con capacidades diferentes.

Responsables de la jornada señalaron que existen biológicos suficientes tanto en el módulo instalado en el centro de Tampico como en las unidades médicas del Distrito de Salud para el Bienestar II, que atienden a Tampico y Ciudad Madero.

La campaña de inmunización puesta en marcha por el gobierno municipal de Tampico con el Distrito de Salud para el Bienestar II cuenta con disponibilidad de vacunas SRP (Triple Viral: Sarampión, Rubéola y Parotiditis), SR (Sarampión–Rubéola), TDPA (Tétanos, Difteria y Tosferina) y Hexavalente.

Además, se aplicaron biológicos contra Neumococo, Influenza y Rotavirus.

La campaña de vacunación contra el sarampión continuará en la plaza de Armas de Tampico este lunes 16 al miércoles 18 de febrero en horario de en un horario de 9:00 a 14:00 horas.