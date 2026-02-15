15 febrero, 2026

Así estará el clima mañana lunes 16 de febrero en México

De acuerdo con las previsiones del SMN, el frente frío número 35 se aproximará al país, ocasionando bajas temperaturas y posible caída de nieve.

MÉXICO.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este lunes 16 de febrero de 2026, el nuevo frente frío número 35 se aproximará a Baja California, y junto con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical, ocasionará caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California, y temperaturas bajo cero en 8 estados.

Asimismo, se prevé que estas condiciones ocasionen lluvias puntuales fuertes en Baja California, chubascos en Sonora y lluvias aisladas en Baja California Sur, además de rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en Baja California y Sonora. Estas son las previsiones de temperaturas mínimas para el lunes:

  • De -10 a -5 grados centígrados con heladas durante la madrugada: zonas serranas de Baja California.
  • De -5 a 0 grados centígrados con heladas durante la madrugada: zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.
  • De 0 a 5 grados centígrados durante la madrugada: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Se espera ambiente frío en el centro del país

Asimismo, el SMN informó que un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, ocasionará baja probabilidad de lluvia y ambiente cálido a caluroso en la mayor parte del país durante la tarde, manteniéndose frío a fresco durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Se espera ambiente frío a fresco durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Foto: Cuartoscuro

Temperaturas superiores a 40 grados en 4 estados

En 4 estados del país se esperan temperaturas máximas superiores a los 40 grados centígrados. Estas son las previsiones de temperaturas máximas en el país:

  • De 40 a 45 grados centígrados: Michoacán, Guerrero (noroeste), Oaxaca (istmo) y Chiapas (costa).
  • De 35 a 40 grados centígrados: Durango, Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos y Puebla (suroeste).
  • De 30 a 35 grados centígrados: Chihuahua (sur), Coahuila (suroeste), Nuevo León (este), Tamaulipas, Zacatecas, Estado de México (suroeste), Tabasco, Campeche y Yucatán.

CON INFORMACIÓ DE EL HERALDO DE MÉXICO

