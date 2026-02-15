Así estará el clima mañana lunes 16 de febrero en México

De acuerdo con las previsiones del SMN, el frente frío número 35 se aproximará al país, ocasionando bajas temperaturas y posible caída de nieve.

MÉXICO.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este lunes 16 de febrero de 2026, el nuevo frente frío número 35 se aproximará a Baja California, y junto con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical, ocasionará caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California, y temperaturas bajo cero en 8 estados.

Asimismo, se prevé que estas condiciones ocasionen lluvias puntuales fuertes en Baja California, chubascos en Sonora y lluvias aisladas en Baja California Sur, además de rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en Baja California y Sonora. Estas son las previsiones de temperaturas mínimas para el lunes:

De -10 a -5 grados centígrados con heladas durante la madrugada: zonas serranas de Baja California.

con heladas durante la madrugada: zonas serranas de Baja California. De -5 a 0 grados centígrados con heladas durante la madrugada: zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.

con heladas durante la madrugada: zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. De 0 a 5 grados centígrados durante la madrugada: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Se espera ambiente frío en el centro del país

Asimismo, el SMN informó que un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, ocasionará baja probabilidad de lluvia y ambiente cálido a caluroso en la mayor parte del país durante la tarde, manteniéndose frío a fresco durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Se espera ambiente frío a fresco durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Foto: Cuartoscuro

Temperaturas superiores a 40 grados en 4 estados

En 4 estados del país se esperan temperaturas máximas superiores a los 40 grados centígrados. Estas son las previsiones de temperaturas máximas en el país:

De 40 a 45 grados centígrados : Michoacán, Guerrero (noroeste), Oaxaca (istmo) y Chiapas (costa).

: Michoacán, Guerrero (noroeste), Oaxaca (istmo) y Chiapas (costa). De 35 a 40 grados centígrados : Durango, Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos y Puebla (suroeste).

: Durango, Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos y Puebla (suroeste). De 30 a 35 grados centígrados: Chihuahua (sur), Coahuila (suroeste), Nuevo León (este), Tamaulipas, Zacatecas, Estado de México (suroeste), Tabasco, Campeche y Yucatán.

CON INFORMACIÓ DE EL HERALDO DE MÉXICO