Barack Obama dice que los extraterrestres existen, pero no están en el Área 51

El expresidente de EU, Barack Obama, habló sobre el Área 51 y la posibilidad de vida extraterrestre en el podcast de Brian Tyler Cohen

ESTADOS UNIDOS.- Durante muchos años, los seres humanos se han preguntado si hay vida extraterrestre y, sobre todo, si los gobiernos tienen evidencia de ello. Muchos de estos rumores siempre apuntan hacia una misma dirección: el Área 51, una de las bases militares más populares de los Estados Unidos.

Y es por eso que los periodistas y entrevistadores no pierden la oportunidad de hablar sobre la vida en otros planetas y el misterio en torno al Área 51, sobre todo cuando tienen enfrente a expresidentes o exfuncionarios de alto rango. Hoy le tocó a Barack Obama.

Obama habla sobre la vida extraterrestre y el Área 51

Durante una conversación en el podcast No lie de Brian Tyler Cohen, el expresidente estadounidense (2009-2017) abordó temas como el panorama electoral en Estados Unidos, el clima de polarización, el papel del Partido Demócrata y los desafíos institucionales de cara al nuevo ciclo político.

Ya hacia el final de ese intercambio surgió una pregunta que suele aparecer cuando un expresidente habla sin el peso del cargo: los secretos mejor guardados del gobierno. Fue entonces cuando apareció el tema del Área 51 y las teorías sobre vida extraterrestre.

«¿Los extraterrestres son reales?”, le cuestionó el presentador. «Son reales, pero no los he visto. Pero no son resguardados en… ¿cómo se llama?… el Área 51”, respondió Obama.

Aunque después dijo que, de existir, es probable que no se lo dijeran:

«No hay instalaciones subterráneas, a menos que haya una enorme conspiración. Y que se lo oculten al presidente de los Estados Unidos”.

Y finalmente, afirmó que una de las preguntas cuya respuesta sin duda quería conocer al llegar a la presidencia fue “¿Dónde están los extraterrestres?”. Pero al parecer nunca se la respondieron.

I asked @BarackObama if aliens are real. pic.twitter.com/ZPw5zT9PfD — Brian Tyler Cohen (@briantylercohen) February 14, 2026

No es la primera vez que aborda el tema

Obama ya ha hablado sobre estos temas en ocasiones anteriores. En 2015, durante su visita a Jimmy Kimmel Live!, bromeó sobre los supuestos archivos secretos del gobierno y el Área 51, asegurando entre risas que “los extraterrestres no permiten” revelar información clasificada.

Años después, en 2021, en The Late Late Show con James Corden, adoptó un tono más serio al reconocer que existen fenómenos aéreos no identificados, aunque descartó tener conocimiento de laboratorios con ‘especímenes alienígenas’.

Lo que se sabe sobre el Área 51

El Área 51 es sin duda una de las instalaciones militares más enigmáticas del mundo. Se ubica en una zona remota del desierto de Nevada, Estados Unidos, dentro del Campo de Pruebas y Entrenamiento de la Fuerza Aérea.

Durante décadas, su existencia fue un secreto de Estado, hasta que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) la reconoció oficialmente en 2013 como un sitio de pruebas para tecnología aeronáutica de vanguardia, donde se desarrollaron naves icónicas como el avión espía U-2.

Sin embargo, su mística no proviene de la ingeniería humana, sino de su supuesta conexión con el ‘Incidente Roswell’.

En julio de 1947, un objeto desconocido se estrelló en un rancho de Nuevo México y aunque inicialmente el ejército reportó la captura de un ‘disco volador’, horas después se retractó, afirmando que era un globo meteorológico.

Esta contradicción dio pie a una de las teorías de conspiración más difundidas del siglo XX, pues los teóricos aseguran que los restos de esa nave accidentada, junto con los cuerpos de sus tripulantes, fueron trasladados en secreto absoluto al Área 51.

Incluso los rumores apuntan a que en las instalaciones subterráneas de la base se practica ‘ingeniería inversa’, un proceso donde científicos analizan la avanzada propulsión alienígena para replicarla en armamento estadounidense.

Además, los testimonios de supuestos exempleados, como Robert Lazar, reforzaron la idea de que allí se resguardan naves con forma de platillo y que los ‘seres grises’ son objeto de estudio constante.

Aunque el gobierno estadounidense ha desclasificado documentos que sugieren que el objeto en Roswell era en realidad un globo del Proyecto Mogul (diseñado para detectar pruebas nucleares soviéticas), el secretismo extremo del Área 51 mantiene viva la leyenda.

Para muchos, mientras el acceso permanezca estrictamente restringido por razones de seguridad nacional, la base continuará siendo el epicentro de la sospecha de que la humanidad ya ha tenido contacto con civilizaciones de otros mundos.

