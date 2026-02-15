Cabildo de Madero votará por convenio para pagar laudo de 51 millones al sindicato municipal

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso-La Razón

CIUDAD MADERO, TAM.- El convenio para cubrir un laudo laboral por 51 millones de pesos será sometido este lunes a consideración del Cabildo de Ciudad Madero, a fin de resolver el conflicto con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento (Sutsha).

El síndico del Ayuntamiento, Roberto Chávez, informó que el acuerdo responde a una resolución emitida por un juez federal y debe cumplirse obligatoriamente.

“Es un mandato legal que si nosotros no damos cumplimiento estamos cayendo en desacato”, advirtió al explicar la necesidad de aprobar el convenio en la sesión programada.

Precisó que la propuesta contempla un pago inicial de tres millones de pesos y posteriormente abonos mensuales de 500 mil pesos hasta cubrir el monto establecido.

Detalló que el recurso proviene de una partida aprobada en la Ley de Egresos destinada exclusivamente al cumplimiento de resoluciones judiciales, sin afectar otras áreas operativas.

“Los 51 millones no los tenemos para cubrir ese recurso, tenemos que hacerlo en parcialidades”, señaló al referirse a las limitaciones financieras actuales del municipio.

La cantidad , dijo que supera el 2 por ciento permitido por la Ley de Disciplina Financiera, por lo que el convenio representa la única vía legalmente viable.

Añadió que se trata de una deuda heredada de administraciones anteriores y que actualmente existen más de 100 demandas laborales adicionales en proceso.

Confió en que, tras aclarar dudas sobre el sustento legal y financiero, el acuerdo pueda ser aprobado incluso por unanimidad durante la sesión de Cabildo.