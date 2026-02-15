Clausuran el “paso de la muerte” en el Libramiento Naciones Unidas

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El sitio donde la imprudencia al volante cobró vidas comenzó a ser transformado por la Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas, pues arrancó la intervención del tramo conocido como el “paso de la muerte” en el Libramiento Naciones Unidas, de Cd. Victoria, un punto crítico donde conductores (principalmente motociclistas) atravesaban el camellón central para incorporarse en sentido contrario, desafiando el flujo vehicular en una vía de alta velocidad.

Durante el año pasado, en esa zona fallecieron dos motociclistas que circulaban a exceso de velocidad, en un contexto marcado por maniobras riesgosas y cruces indebidos.

La práctica de “brincar” el camellón para evitar avanzar hasta el retorno se volvió recurrente, pese al peligro evidente.

Y ante este delicado tema, el titular de la dependencia, Pedro Cepeda Anaya, explicó que una de las primeras acciones consiste en elevar los cordones del camellón central, cuya altura había disminuido con el paso del tiempo debido a recarpeteos sucesivos.

“Estamos levantando los cordones; por los años se han ido recarpeteando y ya quedaron muy bajos”, detalló, al señalar que la meta es restablecer la dimensión adecuada para inhibir cruces ilegales.

Además del ajuste en infraestructura, se instalará una barrera metálica a lo largo del tramo intervenido.

El material fue recuperado de trabajos previos en la carretera Rumbo Nuevo y será reutilizado para reforzar la división física entre carriles.

“Lo vamos a colocar en todo ese tramo para evitar que los motociclistas se brinquen”, indicó el funcionario.

Pero la problemática no se limitaba a unidades ligeras, pues de acuerdo con el secretario, incluso camionetas con mayor altura lograban superar el camellón, incrementando el riesgo de colisiones frontales.

“Si no se esperaban hasta el retorno, brincaban por ahí”, reconoció.

Como parte de una solución estructural, la dependencia analiza la factibilidad de incorporar un carril central que permita vueltas a la izquierda, siempre que el derecho de vía lo autorice.

El proyecto implicaría ampliar la sección transversal en ese segmento del libramiento.

“Vamos a revisar con proyectos el derecho de vía para hacer un carril central, pero primero tenemos que ampliar un carril”, precisó.

Las labores se desarrollan a partir del entronque conocido como El Cuerudo y avanzan en los puntos donde el camellón presentaba menor altura y mayor incidencia de cruces indebidos.

Mientras tanto, la Dirección de Proyectos lleva a cabo los estudios técnicos para determinar la viabilidad de la ampliación planteada y definir una intervención definitiva en uno de los tramos considerados de mayor riesgo vial en la capital del estado.