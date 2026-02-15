Cuando el cáncer toca a un niño, toda la ciudad responde

Corazones Siempre Unidos A. C. marcha para conmemorar el Día Internacional del Cáncer Infantil

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Con mucha voluntad, decenas de personas de todas las edades salieron a las calles este domingo para alzar la voz por las niñas y niños que enfrentan el cáncer infantil.

La marcha, realizada en el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil, partió de la plaza de la Libertad en el Centro Histórico y concluyó en el Paseo Turístico Canal de la Cortadura.

La movilización fue encabezada por la asociación Corazones Siempre Unidos A. C., que actualmente brinda apoyo directo a 12 menores con cáncer y otras enfermedades graves.

Julisa Pérez Cobos, presidenta del organismo dijo que la visibilización de estas familias es clave para que no enfrenten solas la enfermedad:

“El objetivo principal es hacer visibles a las familias que lamentablemente tienen a un pequeño en batalla… ahorita nosotros apoyamos a 12 niños con cáncer y diferentes enfermedades. A raíz de la campaña para la caminata se están comunicando familias que quieren ser parte de la asociación, que lamentablemente tienen un pequeño con cáncer”

Durante el evento, Pérez Cobos advirtió sobre el impacto económico que representa un diagnóstico de este tipo en los hogares:

“Cuando lamentablemente los pequeños son diagnosticados, la economía de la familia se merma totalmente; es una enfermedad muy cara, muy costosa. Nosotros les apoyamos con quimios, aparatos”

La caminata concluyó con un espectáculo infantil en el Canal de la Cortadura, donde se realizó una colecta de donativos de insumos como despensas, pañales y Pediasure, destinados a la entrega de apoyos mensuales a familias con pacientes de cáncer infantil.

A la marcha se sumaron clubes de motociclistas, asociaciones civiles y diversas instituciones educativas, entre ellas la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad del Atlántico, así como colegios de cirujanos dentistas, enfermeras y colectivos como Colón Feliz, Alianza contra el cáncer de mama y Guerreras con Turbante.