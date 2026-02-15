Denuncian ola de robos de acumuladores en Haciendas del Bosque

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Residentes del fraccionamiento Haciendas del Bosque hicieron un llamado urgente a las autoridades de seguridad tras reportar una serie de robos de autopartes ocurridos durante la madrugada de este domingo.

De acuerdo con los afectados, los delincuentes sustrajeron las baterías de diversos automóviles y camionetas estacionados sobre la calle Golfo de México, en su cruce con la calle Almendros.

Los vecinos señalaron que la falta de vigilancia nocturna ha facilitado el incremento de estos delitos patrimoniales, afectando la economía de las familias del sector.

Se espera que en las próximas horas se interpongan las denuncias formales ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.