Diputados federales se olvidan de legislar

La bancada de Tamaulipas en San Lázaro muestra una baja productividad legislativa marcada por aspiraciones políticas personales

Por Staff

Expreso-La Razón

Los representantes de Tamaulipas en San Lázaro también aspiran en su mayoría a ocupar otros cargos, lo que parece ha influido negativamente en su productividad.

Los 13 diputados federales de Tamaulipas han presentado en conjunto 90 iniciativas de ley a título personal durante la actual legislatura, de las cuales solamente cuatro han sido aprobadas y el resto permanece en revisión o fue retirado, lo que refleja una escasa productividad legislativa en la bancada tamaulipeca.

Del total de propuestas presentadas, únicamente el 4.4% ha sido aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, mientras que 82 iniciativas continúan pendientes de dictamen, tres fueron retiradas por sus promoventes y una fue desechada.

La situación se agrava al considerar que tres de los 13 legisladores federales por Tamaulipas no han presentado ninguna iniciativa de ley a título personal desde el inicio de su encargo.

Adrián Oseguera Kernion, Jesús «Chucho» Nader y César Verástegui Ostos son los tres diputados federales de Tamaulipas que no registran iniciativas presentadas a título personal en el sistema legislativo.

Oseguera Kernion, quien se supone busca regresar a la alcaldía de Madero, no ha promovido ninguna propuesta legislativa individual desde que asumió su cargo.

Nader, legislador con amplia trayectoria política en el estado, tampoco ha presentado iniciativas a título personal durante el periodo actual.

Verástegui Ostos, quien aspiró a la gubernatura de Tamaulipas en el proceso electoral anterior y actualmente busca ocupar un lugar en la dirigencia estatal del PAN, completa el grupo de diputados sin productividad legislativa individual.

Otra diputada que quiere ser alcaldesa es Claudia Hernández, quien busca la candidatura de Morena para Reynosa; tiene en su registro nueve iniciativas, una retirada, y ocho pendientes. Blanca Narro Panameño, que quiere la alcaldía de Altamira, también tiene nueve iniciativas presentadas pero todas en la congeladora.

Casandra De los Santos es la única de este grupo que ha logrado la aprobación de dos iniciativas: una reforma al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para cambiar la denominación de «Atención a Grupos Vulnerables» por «Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad»; y una modificación para integrar a las embarcaciones nacionales dedicadas exclusivamente a la pesca comercial y actividades acuícolas como aquellas que no pagarán derechos, conforme al artículo 4 fracción XVII de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Además, tiene una iniciativa retirada y seis pendientes.

César Rendón García presenta cinco iniciativas, todas en estatus pendiente.

Carlos Canturosas Villarreal acumula cuatro iniciativas propias, las cuales permanecen sin dictaminar.

En el grupo de menor productividad se encuentran Blanca Leticia Gutiérrez Islas y José «Pepe» Braña Armendáriz, cada uno con tres iniciativas presentadas a título personal, todas pendientes de resolución.