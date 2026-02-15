Dos lesionados deja choque en la Tampico – Valles

El percance movilizó a Bomberos Voluntarios de Tamuín y elementos de la Comisión Nacional de Emergencias, entre otras corporaciones.

Por. Benigno Solís/La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Dos lesionadas y elevados daños materiales, fue el saldo de un encontronazo entre dos camionetas ocurrido en Tamuín, San Luis Potosí.

El accidente se registró la tarde del domingo, en el kilómetro 75 de la carretera Tampico-Valles, cerca del entronque con el ejido Tres Hermanos.

Participaron en la colisión una Ford Escape en color guinda y una Nissan gris.

Lo anterior fue resultado del exceso de velocidad y la falta de precaución.

Se trató de un choque por alcance en el que la Nissan impactó la parte posterior del otro vehículo, quedando ambos con fuertes daños en sus carrocerías.

El golpazo sacudió a dos mujeres que iban en la camioneta guinda, sufriendo algunas lesiones.

Fueron atendidas en el sitio y posteriormente las trasladaron a un hospital.

Del hecho tomaron conocimiento elementos de la Guardia Nacional.