Exigen fortalecer búsqueda forense

Colectivos de familiares de personas desaparecidas exigen búsquedas permanentes en campo, identificación forense efectiva y sentencias contra responsables; durante crisis de inseguridad, Tamaulipas acumuló 13,546 desaparecidos, según registros oficiales

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La crisis de desaparecidos que se vive en el país y que suman 131,990 personas, de las que 13,667pertenecen a Tamaulipas, es uno de los temas que, de manera especial las familias que buscan a sus seres queridos, tratan de poner en la agenda nacional como una crisis real de seguridad.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, es una herramienta prevista en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, cuya administración y coordinación corresponde a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB).

¿Un registro real de personas?

La información en su sitio Web, se integra por la que proporcionan las autoridades de la Federación y de las entidades, sin embargo parece no estar exenta de errores.

Esto luego que en septiembre del 2025, por ejemplo, se reportó que Jalisco era la entidad con más personas desaparecidas con 15,273, sin embargo al revisar el 14 de febrero de 2026, el reporte indica que dicha entidad tiene 12,612 personas desaparecidas.

Esto significaría que en cinco meses habrían localizado a 2,661 personas, algo casi imposible, en una entidad donde cada día los reportes de personas desaparecidas o no localizadas sigue en aumento, como en muchas otras del país.

En el caso de Tamaulipas el registro en septiembre del 2025 indicaba 13,546 desaparecidos, al 14 de febrero de 2026, ya suman 13,546 personas que aún siguen sin ser localizadas.

Al desagregar los datos se señala que 16,530 (69.92%) son hombres, 7,090, esto es el 29.99 por ciento son mujeres y en 21 casos (0.09%) no se ha determinado el sexo de la persona desaparecida.

Del total de desaparecidos, de acuerdo con la autoridad, la gran mayoría de ellos (95.08%) las desapariciones están relacionadas con la comisión un delito, se trata de 12,995 personas.

El restante 4.92 por ciento (672 personas), son consideradas no localizadas, aquí no existen indicios de que su ausencia sea producto de un crimen.

Las principales ciudades donde se han reportado más personas desaparecidas son Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Victoria, Tampico, Altamira, Ciudad Madero, San Fernando, El Mante, Río Bravo, Valle Hermoso y Miguel Alemán, aunque los 43 municipios del estado tienen reportes de desaparecidos.

En contraparte, las personas localizadas desde que se tiene un registro en 1951 a la fecha, suman 9,974, de las que el 9.94 por ciento, esto es el 9.94 por ciento fueron localizadas sin vida y 8,983 que corresponden al 90.06 por ciento, han sido localizadas con vida.

Casi 400 extranjeros desaparecidos

De acuerdo con el reporte del Registro, hay también 455 personas dessaparecidas y no localizadas de orgien extranjero cuyo último rastro o comunicación fue cuando estuvieron en algún lugar de Tamaulipas.

Se trata de 417 hombres, 171 mujeres y nueve personas más de las que no se detemrinó su sexo, de quienes no se conoce su paradero; la gran mayoría de ellas desaparecidas en la frontera, principalmente en Nuevo Latedo, Rasynosa y Matamoros.

De las 235 denuncias que la Fiscalía del Estado tiene y que fueron recibidas de manera directa o a través del Mecanismos de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación (MAEBI) entre 2012 y 2025, solo en 62 casos las personas fueron localizadas y en cuatro se declaró incompetencia.

Se trata de ciudadanos de Estados Unidos, Cuba, Colombia, Venezuela, Brasil y Ecuador de edades de diferentes edades, desaparecidos, la gran mayoría de ellos en Reynosa, solo una denuncia señala el municipio de Victoria y otra Jiménez, como ciudad donde fueron vistos por última vez.

Personas localizadas en cárceles

Datos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) dan cuenta que entre 2009 y 2025, han sido localizadas 14 personas en diferentes centros penitenciarios del estado y el país.

En febrero de 2009, se realizó el reporte de desaparecido de un joven de 22 años originario de Nuevo Laredo, posteriormente un familiar informó que lo había localizado en un centro federal penitenciario de Tepic, Nayarit.

Ese mismo año en el mes de diciembre se reportó a un hombre de 41 años originario de Victoria como desaparecido; 13 años después fue localizado en el penal de esa misma ciudad.

Luego en junio de 2012, se reportó a un hombre de 36 años de edad, también originario de la capital de Tamaulipas como desaparecido, una semana después, un familiar informó que lo había localizado, estaba internado en el Cefereso de la Ciudad de México.

En 2014 fueron cuatro las personas que habían sido reportadas como desaparecidas por familiares y que después fueron localizadas en penales del país; el primer caso fue el de un joven de 18 años de edad de Nuevo Laredo, que tras un año de búsqueda, su familia descubrió que había sido detenido y estaba preso en el penal de Matamoros.

También se reportó a un hombre y una mujer originarios de Victoria como desaparecidos y que después fueron localizados por familiares, a uno de ellos en el penal de Villa de Aldama, Veracruz; mientras que a ella, la Policía Federal informó que estaba presa en el Cefereso de Nayarit.

También está el caso de un joven de 18 años de edad, también de Victoria que fue reportado como desaparecido y cuatro años después, la policía investigadora informó que estaba preso en el penal de ese municipio.

En 2015, dos jóvenes de 25 años de edad, originarios de Victoria y que tenían reporte de desaparecidos, se reportaron como presos, en el penal de Victoria y el Cereso de Nayarit.

En 2021 también se reportó la desaparición en Nuevo Laredo, de un joven de 24 años que después fue localizado en el penal de Apodad; mientras que en 2023 la alerta se emitió por un joven de 26 años, originario de San Luis Potosí y que tras revisar registros, se identificó como interno en el penal de Altamira.

El año pasado se reportaron tres casos de desaparecido, un joven de 27 años originario de Tampico que estaba preso en el penal de Altamira, otro de 20 años de Nuevo Laredo y que se localizó en el Cereso de Apodaca y uno más de 40 años de edad de Victoria que se encontraba preso en el penal de esa misma ciudad.

Castigo forzado

Pese a que el delito de desaparición es uno de los más graves, siguen siendo pocas las personas detenidas y menos las sentencias que se han dictado en contra de personas o autoridades que cometieron dichos delitos.

En el caso de la desaparición cometida por particulares, datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado señalan que entre 2018 y octubre de 2025 se han detenido a 41 personas relacionadas con la desaparición de 26 personas.

Se han dictado apenas nueve sentencias condenatoria, una de ellas contra una persona por la desaparición de un joven de 24 años en Victoria; una más en Reynosa dictada a cuatro sujetos responsables de la desaparición de un joven de 21 años.

Dos sentencias condenatorias dictadas a dos personas por víctimas de 37 años y 14 años de edad y una sentencia dictada por un tribunal de enjuiciamiento a dos personas acusadas de la desaparición de una víctima de cinco años de edad.

Se han dictado otras cinco sentencias condenatorias a igual número de personas en Matamoros, pero aún están en trámite, donde las víctimas son jóvenes de entre 21 y 29 años de edad.

El resto de las 11 carpetas de investigación si bien se encuentran judicializadas, se encuentran en diferentes etapas del proceso que se llevan en Reynosa, Padilla y Victoria.

Destacando el proceso que se sigue a 14 personas detenidas, acusadas en Reynosa por la desaparición de cinco víctimas de edades de 20, 21, 23, 27 y 40 años de edad, misma que está judicializada en etapa complementaria.

Hay otros cinco casos, donde se relaciona directamente a una autoridad como responsable de la desaparición de personas, se trata del delito de desaparición forzada cometida por servidores públicos.

Se trata de un jefe de grupo de la policía investigadora a quien se señaló como responsable de la desaparición de tres víctimas en Victoria, carpeta que se judicializó y se dictó la prisión preventiva, pero aún no se dicta sentencia.

Mientras que en los restantes cuatro casos más de los que informa la Fiscalía del Estado, los responsables señalados son policías estatales, vinculados con la desaparición de cuatro personas en Altamira; sin embargo, y de acuerdo a lo que se informa, no están detenidos pues se tiene órdenes de aprehensión contra ellos.

—————-