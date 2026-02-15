Impulsa DIF Altamira a productores locales

A través de la capacitación para el emprendimiento

Por. Óscar Figueroa

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- La presidenta del Sistema DIF Altamira, C.P. Rossy Luque de Martínez, encabezó un recorrido de supervisión por el Bazar de San Valentín 2026, realizado con gran éxito en la Plaza Constitución.

El evento, organizado como parte del programa CEDIF del DIF Altamira, se consolidó como un espacio para impulsar el talento local y fomentar el emprendimiento entre las y los altamirenses.

Durante la jornada, maestras, alumnas y alumnos de los distintos talleres ofrecieron productos y servicios elaborados con los conocimientos adquiridos en su proceso de capacitación, demostrando que el aprendizaje puede transformarse en oportunidades reales de autoempleo y generación de ingresos.

Las y los asistentes pudieron adquirir pan casero, tamales, bolsas y mochilas, chalecos, así como pulseras, collares y esferas. Además, se brindaron servicios como aplicación de uñas gelish, corte de cabello y atención básica por parte del taller de enfermería.

En el marco del Día de San Valentín, la presidenta del organismo destacó que esta fecha representa una oportunidad ideal para consumir local y fortalecer la economía de las familias altamirenses, reiterando el compromiso del DIF Altamira de seguir promoviendo la capacitación y el emprendimiento como herramientas clave para el desarrollo social.