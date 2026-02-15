Infonavit abre punto de venta para «Viviendas del Bienestar» en Altamira

La sede de atención se ubica en el Edificio #51 del Fraccionamiento 21 de marzo, sobre la avenida Puerto Altamira, detrás del CRIT Teletón.

Por. Oscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El Infonavit pondrá en marcha un centro de atención en Altamira para la venta de las de lViviendas para el Bienestar.

Este módulo iniciará operaciones este lunes 16 de febrero, con el fin de informar a los derechohabientes sobre las características de los inmuebles y los trámites de adquisición.

La sede de atención se ubica en el Edificio #51 del Fraccionamiento 21 de marzo, sobre la avenida Puerto Altamira, detrás del CRIT Teletón.

El servicio al público estará disponible de lunes a viernes en un horario de 10:00 a 17:00 horas, y los sábados hasta las 15:00 horas.

Para calificar a una de estas viviendas, el solicitante debe cumplir con un perfil específico y los requisitos son: percibir entre uno y dos salarios mínimos al mes, acumular seis meses de antigüedad laboral y carecer de un crédito hipotecario previo. Esta iniciativa de la administración federal va dirigida a los sectores con menores ingresos.

La dependencia exhortó a los interesados a actualizar su información personal en el portal «Mi Cuenta Infonavit» antes de acudir al módulo.

Con esta apertura, el organismo busca agilizar la entrega de casas en el sur de Tamaulipas y reducir el rezago habitacional en la zona industrial.