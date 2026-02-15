Intentan incendiar casa en el ejido Santa Amalia de Altamira

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este 14 de febrero en la vivienda ubicada en la calle Benito Juárez.

Por. Óscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas inició una investigación tras el reporte de un intento de incendio en un domicilio del ejido Santa Amalia, en Altamira.

De acuerdo con el informe oficial, elementos de la Guardia Estatal notificaron al Ministerio Público sobre los daños en la propiedad.

Al arribo de las autoridades ministeriales, una de las habitantes relató que, entre las 2:00 y 3:00 horas, detectó un camino de gasolina cerca de su ventana.

El combustible provocó el fuego que alcanzó a consumir la cortina y parte de la estructura de la ventana.

Por su parte, el propietario del inmueble, identificado como Ernesto “S”, manifestó que al despertar para su jornada laboral cerca de las 5:30 horas percibió un fuerte olor a gasolina en la cocina.

Sin embargo, fue hasta más tarde cuando su esposa le informó por teléfono sobre el ataque contra su hogar.

Ante la gravedad del reporte, la autoridad solicitó la intervención de servicios periciales, acudieron al sitio para recolectar evidencias y determinar el origen del siniestro. Las investigaciones continúan para dar con los responsables de la situación.