Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, obtiene asilo político en Reino Unido; no será extraditada a México

El gobierno de Reino Unido le concedió el asilo político tras la solicitud de la esposa del exgobernador de Veracruz tras su llegada en 2017

REINO UNIDO.- Karime Macías Tubilla, la exesposa de Javier Duarte de Ochoa, el exgobernador de Veracruz obtuvo asilo político en Reino Unido lo que implica que no será extraditada a México para enfrentar el cargo de fraude específico del que es señalada mientras estaba a cargo del DIF del estado que lideraba su pareja.

El asilo político que ella pidió se dio desde que el gobierno de Reino Unido a través de su Ministerio Interior determinó elegible para que se quedara en el país desde que llegó al país junto a sus hijos en 2017

Ella anteriormente obtuvo un fuero común tras una orden de aprehensión que le dieron en mayo del 2018, luego el Tribunal británico de la Corte de Magistrados de Westminster autorizó su entrega tras la orden de aprehensión por un caso de desvío de empresas fantasmas.

Uno de los argumentos por los que se impidió el traslado fue que el proceso estaba viciado, las autoridades británicas argumentaron que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no comunicaron el caso y el delito había prescrito.

Karime Macías fue detenida en 2019 en Londres por el delito de fraude que le imputaban en México, sin embargo fue puesta en libertad al pagar 150 mil libras esterlinas para llevar a cabo su proceso de libertad condicional.

¿Qué pasó con Javier Duarte tras ser acusado de lavado de dinero?

Por su parte, Javier Duarte enfrente un nuevo proceso judicial en su contra a meses de cumplir su condena en prisión, la Fiscalía General de la República (FRG) denunció un nuevo caso de peculado que presuntamente cometió durante su encargo, lo acusan del desvío de aproximadamente 5 millones de pesos de un programa social.

El dinero estaba destino para personas vulnerables y no hay registro del uso de este dentro de la administración, la acusación es por robo a recursos federales.

En abril podría cumplir los 9 años en prisión que le impusieron como medida tras ser acusado culpable del delito de asociación delictuosa y lavado de dinero.

