Llaman a capacitar al sector restaurantero para elevar la atención al turismo en el sur de Tamaulipas

Se exhorta al sector restaurantero a profesionalizar la atención al cliente, mejorar los procesos de servicio y cuidar la experiencia del turista

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

De cara a la próxima temporada vacacional, representantes del sector restaurantero hicieron un llamado a reforzar la capacitación del personal para mejorar la calidad del servicio que se brinda a quienes visitan el sur de Tamaulipas, una región que ha ganado terreno como destino turístico por la mejora en la percepción de seguridad y la conectividad carretera con el centro del país.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Rodrigo Azcárraga Salazar, llamó a fortalecer la capacitación del personal del sector para ofrecer un servicio de calidad a los turistas que arriban al sur de Tamaulipas durante los periodos vacacionales, al considerar que la región vive un momento favorable para atraer visitantes.

Azcárraga Salazar señaló que la mejora en la percepción de seguridad ha ubicado al sur de Tamaulipas en una mejor posición frente a otros destinos del país, lo que representa una oportunidad que debe aprovecharse con atención profesional y trato adecuado al visitante.

“Sí, definitivo como bien saben, los últimos años ha ido mejorando la percepción de seguridad y eso ha puesto a Tampico, Ciudad Madero y Altamira en una mejor posición para recibir turismo nacional e internacional”

Dijo que la conectividad carretera también juega a favor de la región, ya que la apertura de la autopista México–Tuxpan ha reducido de manera considerable el tiempo de traslado desde el centro del país, facilitando la llegada de visitantes en periodos vacacionales.

Indicó que este escenario obliga al sector restaurantero a profesionalizar la atención al cliente, mejorar los procesos de servicio y cuidar la experiencia del turista, ya que una mala atención no sólo afecta a un negocio, sino a la imagen del destino en su conjunto.