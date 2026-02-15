Persona se atora en rejas al tratar de ingresar a su casa

Por. Benigno Solís/La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La pierna de un hombre se atoró en las rejas de su domicilio, cuando trataba de ingresar al mismo debido a que no llevaba las llaves para abrir.

Bomberos municipales y Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas acudieron para liberar al adulto mayor momentos después.

El rescate se efectuó en una vivienda de la colonia Tamaulipas, la noche del sábado.

Los cuerpos de emergencia fueron notificados que una persona de la tercera edad se había quedado atorada en las rejas de su casa, las cuales trató de brincar porque había olvidado las llaves.

Tras arribar al sitio, los rescatistas iniciaron complicadas maniobras para intentar liberarlo.

Como era necesario entrar al patio del domicilio, tuvieron que neutralizar a un perro pitbull pero sin lastimarlo.

Minutos después, consiguieron desatorarlo para luego bajarlo y ponerlo a salvo.

El hombre sufrió probable esguince de tobillo, siendo atendido por los voluntarios.

Se negó a ser trasladado a un hospital al señalar que esperaría la llegada de sus familiares para que ellos lo llevaran.