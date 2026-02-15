Reporta CANACO tres robos a comercios en Victoria

Los atracos suman 20 mil pesos; el organismo empresarial llama a denunciar para dar seguimiento en Mesas de Seguridad y reforzar vigilancia

POR SALVADOR VALADEZ C.

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Victoria, Federico González Sánchez, informó que en las últimas semanas se registraron tres robos a establecimientos comerciales, con un monto aproximado de 20 mil pesos entre los tres casos; aunque la cifra no es elevada, advirtió que cualquier incidente debe denunciarse para evitar que se normalicen estos hechos.

Explicó que a finales del año pasado se presentó una importante derrama económica en Ciudad Victoria derivada del pago de aguinaldos a la burocracia estatal y municipal, lo que generó mayor movilidad y actividad en diversos giros; sectores como salones de fiestas y comercios relacionados con celebraciones reportaron mayor dinamismo, escenario que también obliga a reforzar medidas preventivas en materia de seguridad.

González Sánchez señaló que, si bien no se han detectado problemas graves de inseguridad, es indispensable que los comerciantes afectados presenten su denuncia tanto ante la Fiscalía como ante la cámara empresarial; incluso pueden hacerlo en línea, con el objetivo de integrar un registro y dar seguimiento puntual ante las autoridades en las mesas de seguridad donde participa el organismo.