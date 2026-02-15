Reportan a hombre sin vida

Los fétidos olores delataron los restos de una persona del sexo masculino que vivía solo desde hace mucho tiempo en esa casa

Por Alfredo Peña

Expreso – La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Elementos de la Unidad de Investigación realizan las pesquisas para determinar la causa de muerte de un hombre de la tercera edad, cuyo cuerpo fue encontrado en el interior de su domicilio, ubicado en el primer cuadro de Ciudad Victoria.

El reporte del deceso se recibió a las 11:00 horas en el cruce de la calle 3 e Hidalgo.

De acuerdo con información recopilada, el ahora occiso respondía al nombre de Homero “N”, de alrededor de 65 años de edad. Vecinos comentaron que el hombre vivía solo desde hace mucho tiempo y que había caído en el alcoholismo.

Señalaron que desde hacía una semana no sabían de él y que de repente comenzaron a percibir olores nauseabundos, por lo que hicieron un llamado a los familiares, quienes más tarde acudieron.

Al ver la situación, los familiares solicitaron la presencia de las autoridades, que a su vez pidieron el apoyo de personal de servicios periciales una vez que confirmaron el fallecimiento.

Tras aplicar los protocolos correspondientes, procedieron a trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para investigar las causas de la muerte.