Restaurante de comida mexicana ofrece consumo gratis a agentes del ICE y desata polémica

Un par de restaurantes de comida mexicana han sido criticados por supuestamente recompensar a agentes federales

ESTADOS UNIDOS.- Dos restaurantes, el Sammy’s Mexican Grill y el Río Bravo, han desatado controversia en redes sociales tras anunciar “comidas gratuitas” para los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), aunque uno de ellos ya se deslindó y acusó difamación con inteligencia artifical.

Jorge Rivas, propietario del Sammy’s Mexican Grill y quien emigró a Estados Unidos, explicó que cualquier agente federal puede acudir al local y comer sin costo alguno.

“Aquí serán tratados con respeto y como se merecen”, afirmó el migrante salvadoreño en una entrevista a Univision.

El restaurante, localizado en Arizona, incluso cuenta con un letrero visible (en inglés) en la entrada que dice: “Bienvenidos a Sammy’s, donde los agentes del orden siempre comen gratis”.

Rivas ha enfatizado que la oferta no es nueva, sino una práctica sostenida durante cinco años para reconocer el sacrificio diario de los agentes que arriesgan sus vidas para proteger a la comunidad, a quienes considera actualmente “bajo ataque” en el discurso público.

“Yo no quiero vivir en un país donde haya caos, quiero vivir en un país donde haya reglas, donde se respete la ley”, dice el propietario del Sammy’s.

Los Rivas, que han manifestado públicamente su apoyo al presidente Donald Trump y participaron en eventos de campaña en el pasado, ven en este gesto una extensión de su postura política.

Betty Rivas, copropietaria del restaurante y nacida en México, ya había enfrentado controversia en 2016 y en 2020 tras aparecer junto a su esposo en eventos de Trump con un letrero y un sombrero en inglés con las leyendas “Latinos Apoyan a Trump” y “Latinos Aman a Trump”.

Algunos de los que han compartido el anuncio en redes sociales, llaman a visitar el restaurante y “hacerlo famoso”. Mientras que opositores llaman al boicot del restaurante por parte de comunidades latinas, inmigrantes y activistas.

Acusa uso de IA

Río Bravo, un restaurante mexicano en Arlington, también se volvió viral en redes sociales por un video en el que el supuesto dueño ofrece comida gratis, sin embargo, en este caso el verdadero propietario asegura que es víctima de la inteligencia artificial.

“La persona que dice ser la propietaria no es. Es falso”, aseguró el salvadoreño Ulises Robles, dueño del establecimiento, a Dallas News.

Para cuando Robles se dio cuenta del video, algunas personas ya lo habían compartido en redes sociales con comentarios negativos.

“Al ver el video, pienso: ‘No sé qué están intentando hacer’”, comentó. “Pensé que alguien quería perjudicar mi negocio, pero nunca pensé que se volvería viral”.

Robles, quien emigró a Dallas en 1988 y abrió su primera sucursal del Río Bravo hace 22 años, ya reportó el video al FBI y a plataformas por la difamación de su restaurante, que actualmente cuenta con cuatro locales.

