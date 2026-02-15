SEP confirma suspensión de clases a finales de febrero

Alumnas y alumnos de educación básica en México tendrán un fin de semana largo a finales de febrero

MÉXICO.- Si bien la Secretaría de Educación Pública (SEP) autorizó recientemente el megapuente para esta segunda semana de febrero, específicamente en Veracruz, Yucatán y Campeche por carnavales, a finales de febrero también se tiene prevista la suspensión de actividades para estudiantes de educación básica en todo el país.

A través del calendario escolar del ciclo correspondiente al 2025 – 2026, se confirma que habrá suspensión de clases el próximo viernes 27 de febrero para alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Recordemos que aunque el 24 de febrero se conmemore el Día de la Bandera en nuestro país, esa fecha no está marcada como día de descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo (LFT) por lo que ese día se tendrá que acudir a las aulas de manera normal.

¿Por qué se suspenden clases en todas las escuelas el 27 de febrero?

Porque ese viernes se realiza el tradicional Consejo Técnico Escolar (CTE) el cual consiste en suspender las clases para el alumnado de educación básica en México. En este Consejo participa el director, los docentes frente a grupo, maestros de educación especial, física, inglés y personal que influye en el aprendizaje.

Este Consejo Técnico Escolar (CTE) se realiza en 13 sesiones durante el ciclo escolar: 5 días de fase intensiva (antes del inicio de clases) y 8 días de fase ordinaria (generalmente en último viernes de cada mes).

Entre los objetivos principales están:

Mejorar el logro educativo y atender necesidades pedagógicas de los alumnos

Impulsar la lectura, escritura y matemáticas

Analizar problemáticas, intercambiar estrategias y tomar decisiones colectivas

Fortalecer la relación entre la escuela y la comunidad

El calendario escolar marcan diversos viernes de suspensión de clases | Especial

¿Cuáles días festivos quedan en el calendario escolar?

De acuerdo al calendario escolar para Educación Básica emitida por la SEP previo al arranque del ciclo escolar 2025 – 2026, los siguientes días festivos o de descanso obligatorio para el alumnado son los siguientes:

16 de marzo, por el natalicio de Benito Juárez

1 de mayo, por el Día del Trabajo

5 de mayo, por la conmemoración de la Batalla de Puebla

15 de mayo, por el Día del Maestro

Recordemos que las vacaciones de Semana Santa serán del 30 de marzo al 10 de abril, reanudando actividades escolares el 13 de abril.

El periodo de preinscripción a preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria para el ciclo escolar 2026-2027 será del 3 al 13 de febrero de 2026. Finalmente, el registro de calificaciones se realizará los días 14 de noviembre de 2025, 13 de marzo y 3 de julio de 2026.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO