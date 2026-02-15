Siguen sin base casi 2 mil trabajadores de Salud en Tamaulipas

El sindicato inició con 50 trabajadores y no ha podido crecer debido a la falta de reconocimiento oficial

Por Raúl López García

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El proceso de basificación prometido desde 2024 para trabajadores del sector Salud en Tamaulipas continúa sin avances claros, lo que mantiene en incertidumbre a cerca de dos mil empleados, principalmente de áreas médicas, paramédicas y administrativas, quienes siguen laborando bajo contrato pese a los anuncios oficiales.

Miguel Ángel Martínez Garza, representante del área de vectores e integrante del Sindicato Independiente de Salud en Tamaulipas, advirtió que aunque se anunció la llegada de mil nuevas bases por parte del IMSS-Bienestar y la Secretaría de Salud, hasta el momento no existe una fecha ni lineamientos para su asignación.

“Nos preocupa porque este proceso se viene anunciando desde el año antepasado. Desde 2024 se habla de una segunda fase de basificación que en Tamaulipas no se ha concretado”, señaló.

El entrevistado reconoció que el principal obstáculo es presupuestal, al depender de recursos federales que no han sido liberados, situación que ha retrasado el reconocimiento laboral de cientos de trabajadores con años de servicio.

“Quiero pensar que es un tema meramente presupuestal, que no se han dado las condiciones por parte de la federación y por eso el estado sigue en espera”, afirmó.

Martínez Garza admitió que existe el temor de que el sexenio concluya sin que se cumpla la promesa hecha al personal de salud, particularmente al personal médico y paramédico, a quienes se les aseguró que serían basificados en su totalidad.

A esta problemática se suma la eliminación de compensaciones económicas que recibían algunos trabajadores tras el cambio al esquema de IMSS-Bienestar, lo que impactó directamente en su ingreso mensual.

“Sí afectó, porque había compañeros que recibían compensaciones de dos mil pesos o más y de un momento a otro se quedaron sin ese apoyo, algo que no esperaban y que golpeó su economía”, explicó.

Indicó que esta medida se aplicó hace aproximadamente cinco meses y afectó a trabajadores que aún no han sido basificados, principalmente en unidades transferidas a Bienestar.

En paralelo, denunció que alrededor de mil trabajadores en el estado reciben salarios por debajo del mínimo legal, incluyendo cerca de 600 empleados de la zona fronteriza, a quienes se les paga como zona general.

“Hay compañeros que a febrero no están recibiendo ni el salario mínimo, como lo marca la ley, y eso es una violación clara a sus derechos laborales”, sostuvo.

Martínez Garza también acusó un bloqueo político para la entrega de la toma de nota del Sindicato Independiente de Salud en Tamaulipas, trámite que aseguran haber solicitado desde octubre de 2019 sin respuesta.

“No hay fundamento legal para negarnos la toma de nota, es un tema de voluntad política. El tribunal nos dice que espera indicaciones de otra autoridad, cuando su obligación es cumplir la ley”, señaló.

El sindicato inició con 50 trabajadores y no ha podido crecer debido a la falta de reconocimiento oficial, lo que les impide participar en mesas de negociación y defensa laboral.

Pese al panorama, descartó retomar manifestaciones y apostó por el diálogo como única vía para destrabar los conflictos.