Sin avances en pago de casi 9 mil mdp que Pemex adeuda a proveedoras del sur de Tamaulipas

César Reyes Ramírez de Alba, presidente del Clúster de Energía y Gran Industria del Sur de Tamaulipas, lamentó que, más allá del rezago en los pagos, no exista un acercamiento institucional para establecer un plan de liquidación o, al menos, una ruta clara de negociación

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Empresas proveedoras del sector energético del sur de Tamaulipas continúan en incertidumbre ante la falta de avances en la liquidación de adeudos millonarios por parte de la empresa productiva del Estado, situación que mantiene presionadas las finanzas de decenas de negocios locales y frena nuevos proyectos en la región.

No hay avances en la liquidación de casi 9 mil millones de pesos que Petróleos Mexicanos mantiene como adeudo con más de 130 empresas proveedoras, de las cuales 66 son del sur de Tamaulipas, denunció César Reyes Ramírez de Alba, presidente del Clúster de Energía y Gran Industria del Sur de Tamaulipas.

El dirigente empresarial explicó que la información más reciente disponible sigue siendo la publicada por la propia empresa en su portal de transparencia desde marzo del año pasado, sin actualización oficial de montos ni número de proveedoras afectadas.

“No tenemos el dato actualizado, seguimos partiendo del dato de Pemex en marzo del año pasado en su página de transparencia; los datos que muestran son los mismos de marzo del año pasado, casi un año… casi nueve mil millones de pesos… eran 130 y tantas, de las cuales 66 son del sur de Tamaulipas”

Ramírez de Alba lamentó que, más allá del rezago en los pagos, no exista un acercamiento institucional para establecer un plan de liquidación o, al menos, una ruta clara de negociación.

“Desafortunadamente no hemos tenido la respuesta que esperábamos, no me refiero tanto a los pagos, sino a la respuesta de parte de la gente de Pemex sobre un acercamiento, una cita, que podamos tener una plática con ellos y gestionar un plan de pagos, certidumbre o una fecha compromiso”

Indicó que algunas empresas locales continúan participando en convocatorias de obra lanzadas por la paraestatal y que los contratos vigentes de este año sí han sido cubiertos, aunque la deuda histórica sigue sin resolverse.

“Tengo entendido que los contratos de 2025 los están pagando. La deuda es del 24 para atrás. Tengo entendido que las empresas que han participado en 2025 se les ha estado pagando los contratos corrientes. No es borrón y cuenta nueva; hay proveedores que dicen: «yo no te trabajo si no me pagas lo atrasado”

Finalmente, señaló que aunque existe conocimiento de pagos aislados a algunas empresas, no hay reportes oficiales que transparenten cuántas han sido cubiertas ni los montos entregados, lo que mantiene la incertidumbre en el sector empresarial de la región.