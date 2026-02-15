Tamaulipas: Descuentos avivan inconformidad por reforma a pensiones

La secretaria de Administración del Gobierno del Estado, Luisa Eugenia Manautou Galván, explicó que la medida responde a la necesidad de fortalecer el sistema de pensiones

Por Raúl López García

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Los descuentos aplicados recientemente a trabajadores del Gobierno del Estado generaron inconformidad entre personal sindicalizado y de confianza, luego de que en los recibos de nómina se reflejaran deducciones adicionales derivadas de la reforma al sistema de pensiones en Tamaulipas.

La secretaria de Administración del Gobierno del Estado, Luisa Eugenia Manautou Galván, explicó que la medida responde a la necesidad de fortalecer el sistema de pensiones y garantizar jubilaciones futuras, tras reconocer que los ajustes han provocado molestias entre algunos trabajadores.

De acuerdo con la funcionaria, el cambio consiste en una aportación del 2 por ciento sobre percepciones que antes no cotizaban, lo que ha impactado tanto el sueldo como la compensación de los empleados estatales.

Durante la entrevista, se admitió que “hay quejas por ahí por parte de los trabajadores en cuanto les aplicaron descuentos tanto en el sueldo como en la compensación”, situación que generó confusión en diversas dependencias.

Manautou Galván sostuvo que el objetivo es ampliar la base de aportación para mejorar las pensiones, al señalar que “la finalidad es que aporten sobre la otra percepción para que con eso se puedan pensionar también”.

Precisó que ahora se incluyen conceptos como la gratificación, la compensación y el quinquenio, lo que representa descuentos de entre 20 y 60 pesos por quincena, dependiendo del nivel salarial.

La secretaria reconoció que el principal problema ha sido la falta de información, al señalar que “no están todos de acuerdo o hay un teléfono descompuesto por ahí”, por lo que consideró necesario reforzar la comunicación interna.

A pesar del malestar, aseguró que hasta el momento “no tengo conocimiento de quejas por escrito, de manera formal, ni tampoco que haya renuncias por este motivo”, por lo que descartó afectaciones laborales.

Como parte de la estrategia para aclarar dudas, el IPSET realizó capacitaciones a directores administrativos y se mantiene abierto a acudir a las dependencias que soliciten una explicación directa sobre la reforma.

Finalmente, Manautou Galván defendió la reforma al advertir que, sin estos cambios, el sistema habría enfrentado un riesgo financiero, al cuestionar: “si no se hubiera hecho nada, ¿con qué se iban a pagar las pensiones?”.