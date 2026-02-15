Viacrucis por un asiento en el transporte público en Altamira

En las 16 rutas establecidas se proyecta el ingreso de por lo menos una combi, a fin de agilizar el traslado de los usuarios

Por Oscar Figueroa

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- Cada día, 90 mil pasajeros protagonizan una “lucha” por un asiento en el transporte público de Altamira.

Esta cifra de usuarios satura la capacidad del sector, el cual cuenta con apenas mil 600 unidades para dar cobertura a todo el municipio.

El director de Transporte Público en Altamira, Jorge Oscar Luna Loya, reconoció que el volumen de movilidad de 90 mil personas supera los recursos materiales disponibles.

La falta de vehículos suficientes para trasladar a esta población genera aglomeraciones y tiempos de espera excesivos en las paradas, sobre todo en la mañana y por la tarde.

“Tenemos un padrón aproximado de mil unidades para dar servicio a 90 mil usuarios diarios que hay en el municipio de Altamira”, detalló el funcionario.

Ante la magnitud de esta demanda, las autoridades de transporte público mantienen una vigilancia constante en las rutas principales.

La oficina busca que los carros, combis y micros operen con eficiencia para evitar que el déficit de transporte afecte la productividad de la región.

Luna Loya explicó que el dinamismo de la ciudad exige una respuesta inmediata por parte de los concesionarios. El reto consiste en movilizar a estos 90 mil ciudadanos sin comprometer la integridad física de quienes logran abordar una unidad.

“Diariamente, carros, combis mueven a 90 mil usuarios. Es una carga de trabajo muy fuerte para el equipo que actualmente circula”, afirmó el director.

La dependencia realiza inspecciones para asegurar que las mil unidades registradas cumplan con sus recorridos.

Añadió que en las 16 rutas establecidas se proyecta el ingreso de por lo menos una combi, a fin de agilizar el traslado de los usuarios.

Hace unos días, habitantes de diversos sectores en Altamira demandaron la reactivación y ampliación de siete rutas de transporte público para mejorar la conectividad con Tampico y el puerto.

Las autoridades municipales iniciaron el análisis de estas peticiones tras una consulta ciudadana en la que la movilidad urbana destacó como la carencia principal para miles de familias.

El gobierno local evaluará cada propuesta durante el presente mes para determinar su viabilidad técnica y operativa.

El plan consiste en analizar los trayectos con mayor factibilidad a través de un estudio previo que requiere el aval del Cabildo y del Gobierno del Estado.

La población identificó trayectos clave que requieren atención inmediata para conectar a decenas de colonias.

El ayuntamiento busca que estas opciones de transporte cuenten con el respaldo estatal para asegurar su permanencia y eficiencia.

El objetivo central es resolver el aislamiento que sufren algunos conjuntos habitacionales debido a la falta de unidades de transporte público.