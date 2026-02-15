VIDEO: Capibara se mete a un supermercado y es sacado por empleados en un carrito de compras

El carpincho logró ser liberado en su hábitat natural tras el insólito incidente

RÍO BRANCO, BRASIL.- Durante la mañana del sábado 14 de febrero los visitantes de un supermercado ubicado en la ciudad de Rio Branco, en Brasil se vieron sorprendidos ante la presencia de un capibara que de alguna forma logró colarse dentro de la tienda sin que nadie se diera cuenta hasta ese momento.

En un video grabado por uno de los testigos y posteriormente difundido en redes sociales se puede ver el momento exacto en el que uno de los guardias de seguridad se acerca al animal y lo carga para subirlo a un carrito de compras en el cual lo termina sacando del establecimiento.

Tras el curioso incidente la gerencia del supermercado compartió un comunicado en el cual aclaró que la situación se llevó a cabo poniendo como prioridades tanto la seguridad de los clientes, así como el bienestar del ejemplar, asegurando que el personal siguió el protocolo de tal manera que evito cualquier tipo de riesgo el capibara.

“Tan pronto como se detectó el ingreso del carpincho, nuestro equipo siguió los protocolos internos para garantizar que los clientes mantuvieran la distancia, evitando cualquier tipo de estrés o riesgo para el animal”, informó la tienda.

¿Qué paso con el capibara tras ser sacado del supermercado?

De acuerdo con lo informado por la tienda en el comunicado tras haber sido sacado de la tienda por el personal de seguridad, el capibara fue trasladado a una zona boscosa que se encuentra cerca de la tienda, en donde logró ser liberado con éxito en su hábitat natural.

Asimismo, detalló que durante todo el proceso de rescate el carpincho recibió un buen trato y no se registro incidente alguno, además de que se informó al Cuerpo de Bomberos sobre la situación, quienes consideraron que no era necesaria su intervención para llevar a cabo la liberación del ejemplar.

Tras su difusión el video se viralizó en redes sociales, en donde múltiples usuarios aplaudieron la labor del personal de seguridad y realizaron toda clase de chistes sobre la aparición del capibara al interior del supermercado, la cual en un primer momento se pensó que se había tratado de un material generado con inteligencia artificial, algo que posteriormente fue desmentido pues se trato de un hecho autentico.