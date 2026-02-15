VIDEO: Kiss cam delata a infieles en el juego Atlético San Luis Vs Querétaro; así reaccionaron

En pleno 14 de febrero, día de San Valentín, una pareja fue delatada en las tribunas de Liga MX durante el Clásico de la 57 entre Atlético San Luis y Querétaro

MÉXICO.- Desde el deporte, el día de San Valentín cobró relaciones. Durante el partido entre Atlético San Luis y Querétaro de la Liga MX, una pareja de -presuntos- infieles, fue captada en el Estadio Alfonso Lastras, mismos que taparon sus rostros para no ser delatados por la kiss cam.

El sábado 14 de febrero de 2026 podría quedar marcado en un par de relaciones amorosas, ya que mientras sus parejas fueron al estadio para apoyar al Atlético San Luis… no terminaron solos, situación que podría desatar el fin para cada uno de estos aficionados.

Durante una de las dinámicas del medio tiempo en el Estadio Alfonso Lastras -renombrado Libertad Financiera por su nuevo patrocinador- la kiss cam cobró una víctima más, tal y como sucedió en el concierto de Coldplay que, posteriormente, hasta mascotas de equipos de beisbol revitalizaron el momento.

Mostrando la imagen de una mujer que tenía gorra blanca, rápidamente reaccionó para tapar su rostro, mientras que el hombre hizo lo propio y no existen imágenes que puedan evidenciar sus caras, sin embargo, sus respectivas parejas podrían ubicarlos fácilmente debido a la viralización de este hecho y la ropa… que seguramente ya conocen a la perfección.

Así fue el incómodo momento que se presentó en las pantallas del estadio, mismo que trascendió mucho más de lo esperado:

La novia de alguien ayer en el estadio de San Luis: pic.twitter.com/gakDyToXEt — Martinalgui (@MartinoliCuri) February 15, 2026

En el terreno de juego, el triunfo para Atlético San Luis de 3-0 sobre Querétaro representó el fin a una racha negativa de los potosinos en su estadio, mismo en el que no habían logrado ganar durante el Clausura 2026 de Liga MX.

Además de este hecho, el fin de semana en la Liga MX quedó marcado por el triunfo de Chivas ante América con gol de ‘Hormiga’ González, donde un aficionado terminó siendo detenido por orinar en las tribunas del Estadio Akron.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR