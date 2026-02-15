VIDEO: Ricardo Monreal escribe libro sobre Inteligencia Artificial y lo comparte gratis en sus redes

Ricardo Monreal destacó que la inteligencia artificial dejó de ser una promesa lejana para convertirse en fuerza transformadora de nuestra vida cotidiana

MÉXICO.- Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, destacó que la inteligencia artificial dejó de ser una promesa lejana para convertirse en fuerza transformadora de nuestra vida cotidiana.

«En un mundo donde la inteligencia artificial deja de ser una promesa lejana para convertirse en fuerza transformadora de nuestra vida cotidiana y de las estructuras más estratégicas del Estado, surge la urgencia de comprenderla, orientarla y, sobre todo, regularla con visión de futuro”, explicó en un mensaje en sus redes sociales.

Resaltó que la inteligencia individual es “indispensable para la comunicación política de todas las personas.

«En esto de la inteligencia artificial, que ahora está de moda en todas partes del mundo, ya no es posible ignorarla”.

Explicó que los países del mundo deben adaptarse a la inteligencia individual, “legislar y generar condiciones para el uso de la inteligencia artificial de manera responsable. Por eso es importante que todos sepamos inteligencia artificial”.

En sus redes sociales, Monreal Ávila llama a la población a caminar juntos en esta nueva etapa, “aprendiendo y aprovechando lo mejor de la tecnología para fortalecer nuestra comunicación”.

En la publicación, Ricardo Monreal compartió un libro que escribió sobre inteligencia individual, el cual se puede descargar gratuitamente.

«Ya llegó la hora de legislar y de adaptarnos a la inteligencia artificial.”

La inteligencia artificial ya forma parte de la vida pública; entenderla y usarla con responsabilidad es clave.

Te invito a leer mi nuevo libro, ‘Hacia una ley de inteligencia artificial en México: análisis y propuestas’. Descárgalo aquí: https://t.co/KvEqjXN7MN pic.twitter.com/ZwfvCcTUFV — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) February 15, 2026

