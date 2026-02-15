VIDEO: Trabajador de empresa en NL denuncia que hay cámaras de seguridad en los baños y lo despiden

El hombre grabó lo que ocurría en la empresa que laboraba, al considerarlo como una violación a la privacidad de los trabajadores

NUEVO LEÓN.- Un hombre denunció en redes sociales que al interior de los baños de hombres y mujeres de la empresa para la que trabajaba, fueron instaladas unas cámaras de seguridad. En el clip de menos de un minuto de duración, se puede ver una videocámara en la zona de lockers.

El trabajador decidió grabar lo que ocurría en esa compañía, para alertar sobre la invasión a la privacidad de las personas. En el metraje se puede escuchar el diálogo que estableció con otra persona:

«¿Qué onda guardia?», dice el hombre que está grabando el video.

«Que lo están esperando afuera de la caseta», responde otro trabajador que ingresó al baño.

«No, tiene que venir es aquí, recursos humanos tiene que venir aquí y darme la carta de recepción, en la oficina de recursos humanos, no puede ser fuera de la caseta», respondió quien graba.

«Que si no se sale, que le hablan a la policía», agregó el otro trabajador.

«Ah sí háblele a la policía, para mí mejor, para tener más evidencia», finalizó el denunciante, quien se escucha molesto ante la situación, pues asegura que es «acoso».

Corren a trabajador que denunció la presencia de cámaras de seguridad en baños

Luego de que el trabajador cuestionara la presencia de cámaras en los baños de la empresa, ubicada en ubicada en Parque Avía, Santa Catarina, en Nuevo León, fue separado de sus funciones.

Pese a la difusión del video, la empresa no ha emitido ninguna respuesta al respecto. De acuerdo con medios en dicha entidad, tras el despido del denunciante, algunos compañeros convocaron a un paro laboral este lunes 16 de febrero, para exigir respeto a sus derechos como trabajadores.

En redes sociales, los internautas compartieron sus opiniones sobre el video: «Esa cámara no enfoca los sanitarios solo las puertas, el área del lavabo si se ve al 100, me imagino que es también por la cuestión de robos, pero si esa area es para cambiarse de ropa si seria un delito», «Yo sé de otra empresa muy conocida que también tiene cámaras adentro como afuera de los baños».

Asimismo, manifestaron lo siguiente: «Es delito tener cámaras en los sanitarios. Merecen una mega multa y hasta suspensión de la empresa por acoso e invasión a la privacidad. Investiguen a quienes tienen acceso a esas cámaras también para el manejo de ese material», Todo mi apoyo al trabajador y gracias por cuidar a todas las mujeres que laboran en dicha empresa. Gracias Caballero».

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO