VIDEOS: Aficionados del Atlas protagonizan nueva pelea en Estadio Hidalgo

El grupo de animación del Atlas, que no debería estar permitido como visitante, protagonizó una nueva pelea en las tribunas de la Liga MX

MÉXICO.- Atlas enfrentó a Pachuca en la Jornada 6 del Clausura 2026, sin embargo, los aficionados del conjunto Rojinegro protagonizaron una nueva pelea en las tribunas de la Liga MX, enfrentando a la seguridad que protegía la cancha del Estadio Hidalgo.

Luego de perder 3-1 frente a Pachuca en la Bella Airosa, la afición de Atlas comenzó a generar caos en una de las cabeceras del Estadio Hidalgo en el que se encontraban ubicados, por lo que familias y menores se resguardaron en otras zonas del inmueble.

Decenas de seguidores protagonizaron este nuevo incidente que involucra el escudo del Atlas, enfrentándose a los elementos de seguridad y, a pesar de que el problema se mantuvo en la misma zona del Estadio Hidalgo, la tensión que se respiró -una vez más- en las tribunas de la Liga MX hizo que el momento circulara en redes sociales.

Estos fueron algunos de los videos compartidos por los aficionados:

Por unos cuantos imbéciles son los que pagan muchos otros inocentes. Así las cosas en el Estadio Hidalgo, en pleno 2026 y a la luz del Mundial. Lo bueno que la @LigaBBVAMX los tiene ubicados por la gran estrategia del #FanID pic.twitter.com/hYH5tT1mXb — Charlie P (@CharliePM10) February 15, 2026

Aficionados del Atlas agrediendo a elementos de seguridad en el Estadio Hidalgo. pic.twitter.com/QaZ263G5d7 — TheRealDaca (@Oscar_DaCa) February 15, 2026

Una pena que siempre esté involucrado el grupo de animación de Atlas, ojalá sirva el Fan Id pic.twitter.com/3kSJBBkBxT — A. Garmuni (@FITOGARMUNI) February 15, 2026

¿Para qué sirve el Fan ID de la @LigaBBVAMX? Hace 2 semanas no dejaron entrar dos camiones de FAMILIAS de Pachuca al Corregidora. Hoy la barra del Atlas se ve involucrada en otro conato de bronca en un estadio visitante. Ni porque Fifa tiene el ojo en México hacen algo. pic.twitter.com/B0TPfj1G8P — TheRealDaca (@Oscar_DaCa) February 15, 2026

Entre los comentarios, se exhorta que la Liga MX aplique el Fan ID para que estos sucesos no regresen más a las tribunas del futbol mexicano, sin embargo, la implementación de esta herramienta va quedando en el olvido conforme pasan los partidos.

Lo que comenzó siendo obligatorio, ahora es una opción más para evadir por parte de los aficionados que acuden cada fin de semana a los estadios de la Liga MX.

Hasta el momento, ninguno de los clubes que disputaron el partido (Pachuca y Atlas), la Liga MX o la FMF se ha pronunciado al respecto, sin embargo, a partir de este momento se espera que las autoridades emitan un comunicado oficial evidenciando estas acciones que no hacen más que generar tensión y desconfianza en los seguidores que acuden a los estadios para disfrutar un simple partido de futbol.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR