Abre la UAT cursos con certificación internacional gratis

Da a conocer el rector, Dámaso Anaya Alvarado la apertura del ecosistema microcredenciales UAT 2026, una iniciativa que ofrece a estudiantes, docentes y personal administrativo la oportunidad de obtener una certificación internacional gratuita

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, dio a conocer la apertura del Ecosistema Microcredenciales UAT 2026, una iniciativa que ofrece a estudiantes, docentes y personal administrativo, la oportunidad de obtener una certificación internacional gratuita que valide sus competencias técnicas y habilidades blandas bajo estándares de clase mundial.

Al respecto, informó que el catálogo de microcredenciales 2026 ya puede consultarse a través del portal oficial de la UAT para conocer la lista completa de cursos disponibles. Durante los últimos recorridos por las distintas facultades y unidades académicas, el rector Dámaso Anaya ha estado informando a estudiantes, docentes y personal administrativo sobre la apertura de este nuevo programa que permite acceder a certificaciones internacionales alineadas con las dinámicas del mercado laboral contemporáneo.

En ese sentido, puntualizó que la UAT asume con responsabilidad su papel como institución pública formadora de talento, generando condiciones para que su comunidad cuente con mayores herramientas y mejores oportunidades de inserción laboral y crecimiento profesional. Para ello, indicó que la UAT adquirió veinte mil microcredenciales internacionales, mismas que se otorgan de manera gratuita a estudiantes de bachillerato y licenciatura, así como a personal docente y administrativo.

Indicó que esta acción representa un esfuerzo institucional sin precedentes, orientado a generar un impacto transversal en la formación académica, la actualización profesional y la empleabilidad de la comunidad universitaria.

El programa de Microcredenciales UAT 2026 está disponible en el portal www.uat.edu.mx donde se detallan los contenidos de cada certificación, los niveles requeridos, los beneficios y el idioma en que se imparten.