Alerta en Los Olivos 2: Existe riesgo de colapso tras explosión de gas

Integrantes del Colegio de Arquitectos e Ingenieros acudieron al sitio para realizar un dictamen técnico sobre las condiciones reales de la estructura.

Oscar Figueroa

La Razón

El alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, confirmó que existe el riesgo de colapso del edificio donde ocurrió la explosión en el fraccionamiento Los Olivos 2 .

El Presidente Municipal advirtió que los daños en el tercer piso comprometen la estabilidad de todo el inmueble.

“Esas tres aperturas que tiene pone en riesgo al cuarto piso y pone en riesgo al segundo y al primero porque se puede derrumbar, hay un riesgo de colapso general”.

A pesar de la gravedad de la situación, el municipio buscará la recuperación del edificio.

El alcalde señaló que, de manera extraoficial, la rehabilitación es una ruta posible para que las familias retornen a sus hogares.

Una vez que el Colegio de Arquitectos entregue el documento oficial, el ayuntamiento conocerá el monto total de la inversión necesaria para la obra.

Martínez Manríquez presentará una propuesta ante el cabildo para el uso de recursos públicos en esta emergencia.

“Del presupuesto que tenemos, lo voy a presentar al cabildo y es un presupuesto con el cual podemos atender contingencias”.

En cuanto a la atención de los afectados, el censo oficial arroja un total de 12 familias alojadas en un hotel bajo el resguardo del municipio, mientras que otras 26 personas se trasladaron a casas de sus parientes con apoyo oficial.

El alcalde aseguró que el auxilio con alimentos y hospedaje continuará todo el tiempo que sea necesario, también destacó el malestar que priva entre los residentes de la zona debido a la negligencia que originó el siniestro.

“Hay indignación de la gente, me lo ha manifestado porque por un descuido pones en riesgo a toda la comunidad”.