Altamira se mantiene libre de sarampión; descartan caso sospechoso en Miramar

Un paciente del sector Miramar se sometió a una prueba serológica tras presentar síntomas de la enfermedad; sin embargo, el resultado oficial fue negativo.

Óscar Figueroa

La Razón

Un caso sospechoso de sarampión fue descartado en el municipio de Altamira, reveló el director del Distrito de Salud para el Bienestar, Carlos Arturo Juárez del Ángel.

El afectado es un adulto quien manifestó a las autoridades sanitarias que no recordaba haber recibido la vacuna.

Ante esta situación, el personal médico activó los protocolos correspondientes para garantizar la seguridad de la población.

Pese a este reporte, Juárez del Ángel aseguró que el sistema de salud permanece bajo alerta constante para detectar cualquier anomalía.

“En nuestro distrito solo se ha registrado un caso sospechoso, ya se hicieron los estudios y que es una prueba serológica y dio un resultado negativo”.

De igual forma, el funcionario destacó que el distrito de salud se mantiene libre de casos autóctonos y para preservar esta condición, las autoridades implementaron una campaña intensa de vacunación en diversos módulos, con un enfoque preventivo en el centro de la ciudad.

La campaña de prevención muestra cifras positivas en la zona centro de Altamira, donde diariamente asisten más de 400 personas.

Hasta el momento, el personal de salud aplicó un promedio de 3,800 dosis para proteger a los habitantes y completar los esquemas de vacunación.

“Se aplica la doble viral que es sarampión y rubéola, así como la triple viral que es sarampión, rubéola y parotiditis”.

El director del distrito recordó que la vigilancia epidemiológica es permanente a través de todas las unidades de salud.

La meta es mantener el registro de cero contagios y asegurar que cada ciudadano cuente con la protección necesaria frente a estos virus.