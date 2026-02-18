Blindan apoyos sociales en el sur de Tamaulipas con credencialización

Bienestar Tamaulipas credencializa a más de 60 mil beneficiarios en el sur del estado para asegurar la correcta entrega de apoyos.

Cynthia Gallardo

La Razón

Para evitar irregularidades y asegurar que los apoyos sociales lleguen a quien realmente los necesita, la Secretaría de Bienestar Social del Gobierno de Tamaulipas inició un programa de credencialización que abarcará a más de 60 mil beneficiarios en los municipios de Tampico, Madero, Altamira y Aldama.

La directora regional de la Secretaría de Bienestar Social de Tamaulipas, Magdalena Peraza Guerra, informó que la oficina a su cargo tiene un mes para concluir el proceso, el cual implica la toma de fotografía y la verificación de datos de cada beneficiario.

“Aquí en Tampico aproximadamente 24 mil, en Madero vamos a andar alrededor de 15 mil y en Altamira 18 mil… en Aldama alrededor de 4 mil 500. Nos dieron un mes para hacerlo. Todos los días anda la gente trabajando en eso; es algo que hubiera parecido muy difícil, ha sido muy sencillo. Alguna gente hay que visitarla en su domicilio porque no puede caminar, otros se reúnen en algún lugar y ahí se les toma la fotografía”

La funcionaria explicó que el objetivo central del programa es garantizar que el recurso público llegue al beneficiario correcto.

“Es una medida para asegurar a la Secretaría que realmente el beneficiario que aparece en la fotografía es el que recibe el apoyo que manda el Gobierno del Estado”

Recordó que la semana pasada la secretaria de Bienestar Social en Tamaulipas, Silvia Casas realizó una visita de supervisión en la colonia Sahop de Ciudad Madero, donde más de 120 personas acudieron a tomarse la fotografía para su credencial, sin que se hayan detectado irregularidades.

“No, no, no, todo va muy bien; se están tomando fotos a todos los beneficiarios que teníamos en el programa en 2025… ahorita, entre Tampico, Madero, Altamira y Aldama, pudiéramos incrementar alrededor de seis mil”

Para la credencialización se solicita CURP, comprobante de domicilio y la toma de fotografía.

La información recabada se integra a una base de datos en la plataforma digital de la Secretaría de Bienestar Social de Tamaulipas, con el fin de fortalecer el control y la transparencia en la entrega de apoyos.