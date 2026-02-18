Comen Santos y hace diablos…

VIDA DIARIA/ROSA ELENA GONZÁLEZ

¿Cuántas veces ha escuchado esa frase?, seguramente muchas, quizá con alguna adecuación, pero con el mismo significado, haciendo alusión a las personas que se dicen gente de bien y van a misa los días importantes para que les vean como buenos ciudadanos, de fe, pero su actuar dista mucho de lo que pregonan, una vez fuera de la iglesia se comportan como verdaderos demonios.

Sobran personajes con esas características, anteriormente la frase era para aquellos que se la pasaban en las iglesias destruyendo honras en lugar de contrayendo buenas obras de beneficio social.

Ahora a quienes más se les ciñe el atuendo, a quienes la frase les acomoda bien, es a buena parte de los políticos, esos que gritan que trabajan por el bien de la gente y hacen todo lo contrario.

Pues bueno, para todos hoy es día de reivindicación, de acudir a la iglesia, ojalá todos llegaran con devoción, los que tengan pecados pidan perdón de corazón haciendo la promesa de que comenzaran a ser mejores personas.

Le digo lo anterior porque justo hoy es Miércoles de Ceniza, lo que nos recuerda que nuestra vida en la tierra es pasajera, muchos católicos acudieron a las iglesias a la comunión con DIOS y la imposición de la ceniza en la frente.

Aunque solo los católicos celebran el Miércoles de Ceniza, es el preámbulo de la Semana Santa que disfrutan hasta los ateos.

Dieron fin las fiestas paganas, de la carne, los carnavales que en estos tiempos son de fiesta, alegría y diversión, ahora vienen los días de la reflexión, el pedir perdón con oración, dicen los clérigos que es la conversión del corazón, ojalá y así sea, en estos tiempos más que nunca se requiere que la gente se aleje del mal y comience hacer el bien.

Con la imposición de la cruz en la frente se busca quitar la maldad y perdición, la ceniza nos recuerda a los creyentes que nuestra vida por la tierra es pasajera. “recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás”, rezan los clérigos, también el “conviértete y cree en el evangelio”,

esperemos que los entes del mal y los políticos de alma negra, aunque no crean mucho en la fe católica, si se convirtieran en mejores personas, se arrepientan y comiencen hacer buenas acciones para bien de todos.

Antiguamente los judíos acostumbraban cubrirse de ceniza como sacrificio y signo de deseo de convertir su vida del mal al bien, hoy no queremos verlos cubiertos de ceniza, más que ver a políticos o malvados con la cruz de ceniza en la frente tratando de demostrar que son hombres o mujeres de fe y buenas gentes, lo que se requiere es verlos actuando de buena fe, realizando buenas acciones.

En fin, la cuestión es que hoy es Miércoles de Ceniza, seguramente las iglesias estarán concurridas, acudirán muchas personas devotas y almas arrepentidas a que les impongan su cruz en la frente, ahora solo falta ver a esas gentes en las calles teniendo buen comportamiento con sus semejantes, tratando de hacer el bien sin mirar a quien.

Esperemos que el miércoles de ceniza sirviera para todos de reflexión y los que acudan a las iglesias lo hagan de corazón no tan solo por querer que la gente los vea como personas de fe y sigan, como dijo la abuela, Comiendo santos para hacer diablos.