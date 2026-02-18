Consolida N. Laredo liderazgo nacional con triple certificación ISO

La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal recibió la entrega de certificados de las Normas ISO de los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Antisoborno, por parte del representante del Buró para la Excelencia en Procesos de Calidad (BEXPRO)

En un hecho que posiciona a Nuevo Laredo como referente nacional en gobernanza, transparencia y responsabilidad ambiental, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal recibió la entrega formal de certificados de las Normas ISO de los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Antisoborno, por parte del Francisco Javier Smith Sánchez, representante del Buró para la Excelencia en Procesos de Calidad (BEXPRO).

Con esta entrega, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo consolida la certificación en las normas ISO 9001:2015 (Sistema de Gestión de la Calidad), ISO 14001:2015 (Sistema de Gestión Ambiental) e ISO 37001:2016 (Sistema de Gestión Antisoborno), con vigencia del 20 de octubre de 2025 al 19 de octubre de 2028.

Este logro coloca a Nuevo Laredo entre los pocos municipios de Tamaulipas y de México que cuentan simultáneamente con estas tres certificaciones internacionales, lo que representa un blindaje institucional integral en materia de eficiencia administrativa, protección ambiental y combate a la corrupción.

Durante su mensaje, la alcaldesa destacó que estas certificaciones no son únicamente un reconocimiento, sino una responsabilidad permanente con la ciudadanía.

“Hoy reafirmamos ante las y los neolaredenses que en Nuevo Laredo la calidad no es un discurso, es un estándar de gobierno. Somos de los pocos municipios en Tamaulipas y en México que cuentan con estas tres certificaciones internacionales, y eso significa orden, transparencia y resultados.

Aquí la corrupción no tiene cabida y el servicio público se ejerce con profesionalismo y compromiso social”, expresó la presidenta municipal.

La certificación ISO 9001 garantiza procesos más eficientes, trámites más ágiles y atención digna; la ISO 14001 fortalece el compromiso con un crecimiento sostenible y responsable con el entorno; mientras que la ISO 37001 representa un mensaje firme de cero tolerancia al soborno, estableciendo controles administrativos y operativos para prevenir riesgos y fortalecer la confianza pública.

Francisco Javier Smith Sánchez, representante de BEXPRO, subrayó la complejidad de obtener y mantener estas certificaciones a nivel global, especialmente cuando su alcance abarca a toda la estructura municipal.

“Son muy pocos los municipios que cumplen con tres normas internacionales al mismo tiempo, y menos aún con estándares tan complejos como el ambiental y el antisoborno.

Nuevo Laredo ha realizado un esfuerzo extraordinario en documentación, auditorías externas y mejora continua.

El alcance de estos sistemas abarca a toda la organización municipal, lo cual no es común en el país. Esto demuestra un liderazgo firme y un compromiso real con su gente”, señaló.

Durante el evento también se dio lectura al impacto institucional de estas certificaciones, destacando que el Gobierno Municipal opera bajo estándares internacionales que fortalecen la eficiencia, la gestión ambiental responsable y la integridad pública, consolidando una administración moderna y orientada a resultados.