Defiende a mujer acosada y es lesionado con una una navaja

Por Benigno Solís

Expreso-La Razón

Un hombre que salió en defensa de una mujer que estaba siendo acosada por un sujeto, fue herido con una navaja en la colonia Cascajal.

Al darse cuenta de lo ocurrido, varias personas se abalanzaron sobre el agresor para desarmarlo y golpearlo.

Arribaron al sitio elementos de la Guardia Estatal y Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas.

El hecho se registró la noche del martes en la calle Reforma de ese populoso sector.

Testigos de lo sucedido manifestaron que el infractor estaba acosando a una mujer a la que incluso tocó, ante lo cual un hombre de 40 años decidió intervenir para que el acosador la dejara en paz.

En un descuido, el agresor sacó una navaja que llevaba consigo para herir al valiente ciudadano, al parecer familiar de la fémina.

Comerciantes de la zona indignados por lo que pasó, lograron quitarle el arma blanca al individuo además de propinarle varios golpes.

Personal de la Guardia Estatal llegó al lugar para intervenir al igual que los voluntarios quienes atendieron al infractor que fue vapuleado por los vecinos.

El herido fue llevado al Hospital Cemain para que recibiera atención médica especializada.