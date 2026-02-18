Deportan a bebé de 2 meses que estuvo hospitalizado tras ser detenido por el ICE junto a su familia

El pequeño fue arrestado junto con su mamá, Mireya López Sánchez, una migrante mexicana, quien ahora pide ayuda, ya que se encuentra en la frontera de México sin nada "más que nada atención para mis hijos, porque están desprotegidos”

CIUDAD DE MÉXICO.- Un bebé de dos meses llamado Juan Nicolás, que sufre de problemas respiratorios, fue deportado de Estados Unidos junto con su familia, luego de estar durante tres semanas en el centro de Procesamiento Migratorio de Dilley, en San Antonio, Texas.

El pequeño fue arrestado junto con su mamá, Mireya López Sánchez, una migrante mexicana, el padre y hermanita de 16 meses de edad, quienes permanecieron en ese lugar prácticamente la mitad del tiempo de vida del bebé.

Al respecto, el congresista de Texas Joaquín Castro, denunció que el menor y su familia fueron trasladados hacia la frontera con México.

«He confirmado que Juan, su hermana de 16 meses, su mamá y su papá han sido deportados. Según su abogado, ICE deportó a la familia sólo con el dinero que tenían en su comisariato, un total de 190 dólares. Deportar innecesariamente a un bebé enfermo y a toda su familia es atroz. Mi equipo y yo estamos en contacto con la familia de Juan. Estamos totalmente concentrados en localizarlos, exigirle cuentas al ICE por esta monstruosa acción, exigir detalles específicos sobre su paradero y bienestar, y garantizar su seguridad», escribió en su cuenta de X.

After a discussion with their attorney, I have confirmed that Juan, his 16-month-old sister, his mom, and his dad have been deported. According to their attorney, ICE deported the family with only the money that they had in their commissary—a total of $190. To unnecessarily… — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) February 18, 2026

El bebé de apenas dos meses de edad fue trasladado, custodiado por agentes federales, el lunes a un hospital local, en donde le diagnosticaron bronquitis, comentó Mireya López al congresista,

Durante el tiempo que permanecieron en el centro de Procesamiento Migratorio de Dilley, el bebito estuvo “constantemente enfermo», no sólo con problemas respiratorios sino también con vómito.

«Fueron abandonados al otro lado de la frontera en México», escribió Castro en sus redes.

Tras el alta hospitalaria a la mañana siguiente, la madre del menor compareció ante un juez de inmigración, en donde se le informó que sería deportada, pero nunca recibió detalles sobre la fecha en que se llevaría a cabo, que fue la tarde del 17 de febrero.

Luego de que el congresista informara en sus redes que Juan Nicolás y su familia habían sido deportados 190 dólares, el departamento de Seguridad Nacional señaló en X que Mireya no había aceptado los 2,600 dólares ni el vuelo gratis que ofreció el gobierno.

The mother chose to take her child into custody with her. The mother chose to enter and remain in the country illegally. The mother chose not to take $2,600 and free flight home. https://t.co/Xx3r3qmA7G — Homeland Security (@DHSgov) February 18, 2026

De acuerdo con una entrevista que la madre mexicana ofreció a la cadena Univisión, se tiene conocimiento que ella y su familia se encuentran en una habitación en la frontera de México con Estados Unidos, mientras que Juan Nicolás continúa enfermo.

Asimismo, pidió ayuda para su familia, ya que asegura que no tiene nada, «más que nada atención para mis hijos, porque están desprotegidos”.Con información de HERALDO DE MÉXICO