En mayo quedará lista la Ex Aduana Marítima de Tampico

La Ex Aduana de Tampico será restaurada en mayo y entrará a su fase de reconversión turística con inversión privada.

Cynthia Gallardo

La Razón

La restauración de la Ex Aduana Marítima de Tampico concluirá en mayo, con lo que uno de los edificios históricos más emblemáticos del puerto entrará en su fase final de recuperación para dar paso a su reconversión turística.

El director de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Tampico, Jaime Herrera Romo, informó que los trabajos avanzan a contrarreloj para cumplir con la fecha establecida.

“Ya hay avances importantes: toda el área que da hacia el río, la parte exterior y la mitad de la bodega del mismo edificio está restaurada. Estamos a marchas forzadas porque en mayo tenemos que concluir la restauración”

Dijo que de manera paralela a la rehabilitación del inmueble, se desarrollan proyectos de infraestructura interna para entregar un edificio funcional a los futuros inversionistas.

“Estamos preparando las bases de participación para la reconversión e invitar a grupos de inversionistas; a la par de la restauración estamos haciendo los proyectos de infraestructura hidráulica, eléctrica, aire acondicionado e hidrosanitaria para poder entregar un edificio en condiciones favorables”

Herrera Romo señaló que una vez concluida la restauración se emitirá la convocatoria para la licitación del proyecto de reconversión del puerto de uso comercial a turístico, en el que ya existe interés de grupos locales y nacionales.

“Desde 2023 se ofreció, pero no había bases ni certeza porque no contábamos con la autorización del INAH para intervenir el edificio; ahora, con su apoyo, tenemos esa certeza… hay de dos a tres grupos interesados; los locales mismos dijeron que solos no podían”

Los trabajos de restauración iniciaron en diciembre en la Ex Aduana Marítima, edificio construido en 1902, con una inversión de 30 millones de pesos.

Para la primera etapa del proyecto de reconversión se estima una inversión de entre 250 y 300 millones de pesos, que contempla la instalación de un museo, locales comerciales, restaurantes y una sala de conferencias, entre otros espacios.