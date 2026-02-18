Extradición, en duda, aún

Golpe a golpe/Juan Sánchez Mendoza

La extradición de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, oficialmente no puede ser tramitada, aún, pues la suspensión definitiva que le fue otorgada en 2024 fue atraída por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –para su revisión–, por lo que, hasta que el pleno emita su veredicto, queda sin efecto cualquier orden de aprehensión; y por supuesto su repatriación o captura en el extranjero.

Por eso dudo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ante la negativa del Juzgado Séptimo de Distrito del Décimo Noveno Circuito –con sede en Reynosa, a cargo de Carlos Alberto Escobedo Yáñez–, de ‘blindar’ con un nuevo amparo a Francisco Javier y cuatro de sus familiares,’ filtrara’ que está en curso el trámite para su extradición.

¿Acaso se trató de un aviso más para que el ex gobernador se mueva, jurídicamente, para seguir burlándose de la justicia?

Hay que recordar que, en el ámbito federal enfrenta varios procesos; y que por al menos dos se han emitido órdenes de aprehensión en su contra: 1) el 4 de octubre de 2022 y 2) el 14 de febrero de 2024, bajo los cargos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

En el plano estatal, está sujeto a varias acusaciones que derivarían en procesos judiciales por su afición a la corrupción, como cohecho, peculado, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y ejercicio ilícito o abusivo de funciones, según refieren carpetas de investigación que, ignoro por qué razón, no han sido judicializadas por las fiscalías General de Justicia (FGJ) ni la Especializada en Combate a la Corrupción.

Pero esto amerita una observación por separado.

Así que, retomando el rollo de la extradición insisto en que, otra vez, el ex mandatario tamaulipeco se le está adelantando a sus ‘perseguidores’, al exhibir a la Cancillería por no sustentarla jurídicamente.

Los yerros más graves, de la SRE, si acaso fuera verídico el trámite de la extradición, son: a) no precisar la fecha en que se solicitó el trámite; ni b) a qué orden de aprehensión se refiere.

El peor, c) es que la ministra encargada de revisar el amparo definitivo –ante solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR)–, Lenia Batres Guadarrama, todavía no ha presentado su proyecto, ante el pleno, que, por cierto, se mostró dividido en cuanto a su estudio.

Así que habrá que esperar el planteamiento de la ministra y el voto del pleno del Poder Judicial Federal para saber:

1) Si el amparo de García Cabeza de Vaca sigue vigente; o

2) Pierde la protección legal, para entonces sí ser aprehendido; y

3) En consecuencia, reclamar su extradición.

El daño profundo que Francisco Javier le hizo a Tamaulipas, está en la mente de todos los tamaulipecos (nativos o avecindados), por lo cual ¡debe pagar!, pero conforme a derecho pues, durante años, se ha mostrado como una trucha enjabonada para evitar ser aprehendido.

Lo refiero porque, en mayo 20 del 2021, el entonces Canciller, Marcelo Ebrard Casaubón, aseguró que la SRE, entonces a su cargo, mantenía con diversas naciones acuerdos de extradición, para evitar la posibilidad de que Francisco García Cabeza de Vaca, aún gobernador de Tamaulipas, saliera del país para refugiarse en otro, ante la orden de aprehensión girada en su contra.

Alertó también a la Secretaría de Gobernación, para que, al través del Instituto Nacional de Migración (INM) reportaran su posible salida, pues, ya para entonces, la Policía Internacional (Interpol) mantenía una ficha roja en contra suya.

“Es lo que sé. Y nosotros estamos alerta con los diversos países”, dijo, sin aceptar que la Cancillería a su cargo había solicitado su extradición por no saber de su paradero.

Ahora bien, considerando la prudencia que entonces tuvo Marcelo, sin que Francisco Javier tuviera el blindaje judicial que hoy ostenta, el canciller jamás adelantó un proceso de extradición como el que hoy se presume.

¿Acaso, en esta ocasión, se hizo para alertar al prófugo?



Prensa ‘invalidada’

Hay la creencia en dependencias gubernamentales, de que la prensa en su presentación tradicional (impresa y/o audiovisual) ha dejado de influir, entre la sociedad, merced al impacto de las redes sociales.

Cierto es que las redes sociales penetran hasta en los lugares que son considerados los más recónditos del país, pero de manera momentánea. Y, sobre todo, transmitiendo contenidos fugaces, chismes de vecindad, dimes y diretes, información que se diluye al instante, salvo contenidos que le son aprovechables a sus promotores.

Pero de ahí a suponer que la gente pensante, analítica y/o crítica (que conserva espacios en los medios tradicionales) resulta hoy intrascendente, es una banalidad, porque:

1) El testigo trasciende y se mantiene, no se borra al instante, como en las redes sociales; y porque

2) Es un referente en toda investigación de cualquier tipo, al plasmar el punto exacto de los acontecimientos.

Así que esa apreciación de que la prensa escrita ya no sirve es falacia, pues no hay quien aguante tres exhibidas de sus malas acciones.

