Impulsa Altamira proyectos de energía renovable

Altamira analiza un proyecto de paneles solares y almacenamiento eléctrico con la empresa SOLARIG, orientado a atraer inversión, generar empleo y fortalecer la transición energética del municipio.

El alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, encabezó un encuentro con representantes de la empresa SOLARIG, quienes presentaron un ambicioso proyecto de paneles solares y baterías para almacenamiento de energía eléctrica en el municipio.

Durante la reunión, el presidente municipal destacó que esta iniciativa está enfocada en fortalecer la transición energética y la descarbonización, mediante el impulso de soluciones renovables, gases verdes y combustibles sostenibles, alineadas con las tendencias globales en materia ambiental y de desarrollo sustentable.

En el encuentro participaron el Ing. Francisco Javier Abejano Serrano, la Lic. Marisol Karina Pamela Atamoros Martínez, el Ing. Luis Ángel Guevara Carrillo, el Ing. Carlos Treviño Hinojosa, el Ing. Manuel Islas García, el Ing. Abraham González Rosales y el Ing. Ever Lara Espinoza, quienes detallaron el alcance de esta iniciativa de gran escala, así como sus beneficios en materia de inversión, generación de empleo y sostenibilidad ambiental.

El alcalde subrayó, “este tipo de proyectos consolidan a Altamira como un Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, al atraer inversiones estratégicas que fortalecen la infraestructura energética y promueven un crecimiento ordenado y responsable con el medio ambiente”.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de impulsar proyectos innovadores que contribuyan a un futuro más limpio y sustentable para las próximas generaciones.