Inicia la Cuaresma con la imposición de ceniza en más de 70 iglesias de Tampico

Con la imposición de ceniza inició la Cuaresma en templos del sur de Tamaulipas, marcando el inicio del periodo de preparación espiritual rumbo a la Pascua.

Cynthia Gallardo

La Razón

Con la imposición de la ceniza, este miércoles 18 de febrero inició la Cuaresma en más de 70 iglesias católicas de la región sur de Tamaulipas, atendidas por 124 sacerdotes pertenecientes a la Diócesis de Tampico.

Desde temprana hora, fieles de todas las edades acudieron a la Catedral de Tampico para cumplir con este acto de fe que marca el inicio del periodo de preparación espiritual previo a la Pascua.

El administrador apostólico de la diócesis, Óscar Efraín Tamez Villarreal, explicó el significado del rito.

“La ceniza, inspirada en el Antiguo Testamento, era el signo público de la penitencia”

Recordó que la ceniza es un sacramental y que cada parroquia estableció horarios específicos para su imposición, con el apoyo de colaboradores, a fin de atender a la población creyente durante toda la jornada.

La Cuaresma comprende más de 40 días de preparación espiritual mediante el ayuno, la oración y la penitencia, como antesala de la celebración de las Fiestas de Pascua en la Iglesia católica.

En la Catedral de Tampico, la última misa de este Miércoles de Ceniza se programó a las 7 de la noche, con imposición de ceniza hasta las 9 de la noche, para dar atención a quienes acuden después de su jornada laboral.