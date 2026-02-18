ITAVU avala escrituras falsas?

ENTRE LÍNEAS/MIGUEL ANGEL AGUILAR RODRÍGUEZ

Nos informan desde H. Matamoros que el alcalde de esa ciudad ALBERTO GRANADOS FAVILA anda de los más nervioso debido a la infinidad de irregularidades que se han cometido en varios rubros en contra de la ciudadanía, últimamente como se sabe incluso, a nivel nacional se han multiplicado las extorsiones al comercio en forma generalizada en donde se señala la presunta participación de funcionarios municipales en la ilegal actividad.

Derivado de ello se presume que es H. Matamoros es la principal ciudad que entra dentro del operativo “enjambre” que no es otra cosa que una estrategia coordinada entre autoridades estatales y federales quienes investigan y sancionan a servidores públicos que se encuentran presuntamente involucrados en varios delitos como desvío de recursos y extorsión entre otros delitos.

Sin duda que el asunto no es para nada menor por el contrario tan es así lo que sucede en aquella ciudad que la situación obligó al alcalde a emitir un comunicado donde asegura que quienes se han dedicado a extorsionar a los comerciantes de la ciudad son personas provenientes del sur de la entidad sin especificar alguna parte en particular.

Desde luego que su dicho más parece curarse en salud que en realidad atender el gravísimo problema que por cierto tiene muchos días de estar sucediendo, por qué poner atención cuando anuncian el probable operativo y no atacar el problema en su momento, en fin es este un episodio más salpicado de corrupción y mentiras en el que se ve envuelto el edil GRANADOS FAVILA.

No obstante y pese a todo el desgarriate que trae no tan solo en este aspecto sino también la evidente desatención que tiene en la ciudad en materia de obras pública, BETO aunque no se pueda creer busca a toda cosa reelegirse y es en serio.

En tanto en los días por venir al menos par de directores de las más importantes escuelas o facultades de la Universidad Autónoma de Tamaulipas habrán de ser despedidos, sabemos bien que uno pertenece a la zona sur y el otro de mero centro de la entidad.

Las razones son muchas y muy variadas las más van en torno a la indisciplina verbal, es decir, hablaban pestes a espalda de sus jefes y como suele ocurrir no fue sino hasta que se “filtró” un audio como la cúpula universitaria se enteró de los dichos, hoy solo es cuestión de tiempo, pero su suerte está echada y sí al menos en esta ocasión la grilla cupular poco o nada tuvo que ver.

En otro tema poco o más bien nada se ha sabido respecto al tema de la aparición de escrituras falsas las cuales presumiblemente tienen el visto bueno del ITAVU organismo de vivienda bajo la tutela de MANUEL TREVIÑO CANTÚ.

En el entuerto estarían involucrados funcionarios de dicha dependencia lo cual de comprobarse el ilícito deberían no solo ser cesados sino investigados ampliamente por las autoridades correspondientes.

Por lo pronto se habla de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción bajo el

número FEEC/00015/2026 donde se señala al director TREVIÑO CANTÚ en primera instancia seguido de su director jurídico JESUS LLANO y varios notarios de la localidad.

Veremos que sucede con este gravísimo caso, uno más que está en la cancha del fiscal anticorrupción ANDRÉS NORBERTO GARCÍA REPPER FAVILA.

En otro asunto como parte de su agenda de trabajo en la ciudad de México, el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA se reunió con funcionarios de la Secretaría de Agricultura Y Desarrollo Rural encabezados por el Subsecretario LEONEL COTA MONTAÑO, todo ello con el fin de evaluar proyectos y acciones que permitan consolidar el desarrollo y transformación del campo tamaulipeco.

Entre los múltiples temas tratados en las oficinas de SADER sobresalieron la comercialización de la producción de sorgo y maíz, el acopio adicional de producción de frijol, el proyecto para comercializar carne de calidad así como las repoblación del hato ganadero de Tamaulipas.

En tanto para cumplir un compromiso con alumnos y maestros de la primaria José Martínez y Martínez de la colonia Victoria el alcalde LALO GATTAS BÁEZ entregó una cisterna de 5 mil litros de agua que resolverá la problemática en dicho plantel educativo.

Cientos de niñas y niños recibieron con entusiasmo al edil municipal y a integrantes de su cabildo, quienes escucharon las palabras de agradecimiento en voz de LEONARDO SEBASTIÁN PÉREZ alumnos del 6o grado que a partir de ahora ya no tendrán problemas por la falta de una cisterna.

Al realizar el corte inaugural GATTAS BAÉZ reafirmó su compromiso de continuar trabajando de la mano con padres de familia y de maestros de la mencionada escuela primaria.

