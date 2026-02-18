Miniaturas que cuentan la historia de Tampico llegan a la Casa de la Cultura

El artista tampiqueño David González presenta la exposición Mundos Miniatura en la Casa de la Cultura, donde exhibe modelos artesanales inspirados en la ciencia ficción y en la memoria urbana del puerto.

Cynthia Gallardo

La Razón

Con creatividad, técnica y mucha paciencia, el artista tampiqueño David González Méndez, conocido como “The modelmaker”, da vida a escenarios y piezas a escala elaboradas de manera artesanal, obras que hoy pueden apreciarse de forma gratuita en la exposición Mundos Miniatura.

La muestra fue inaugurada en la Sala de Exposiciones Temporales de la Casa de la Cultura de Tampico, donde el público puede conocer de cerca los procesos y materiales que utiliza el creador para construir cada modelo.

Entre las piezas que más llaman la atención destacan las inspiradas en Star Wars, particularmente el Halcón Milenario, armado con más de mil pequeñas piezas, lo que ha captado la atención de niñas, niños y adultos.

Este miércoles, la exposición fue visitada por la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya.

El autor explicó que todo su trabajo es completamente artesanal, sin apoyo de tecnología de impresión:

“La forma en la que los construyo es completamente artesanal. No utilizo impresoras láser, no utilizo 3D, nada… todo es técnica, dibujo, creatividad y materiales reciclados”

Además de las piezas de ciencia ficción, González Méndez incluye obras que rinden homenaje a la historia y memoria urbana de Tampico, ciudad en la que nació y creció.

“A mí me gusta mucho expresar lo que son memorias de Tampico. Yo nací aquí, a cuatro cuadras, en el barrio del Cascajal, y algunas de las cosas que están aquí son parte de memorias de juventud… Este es el arco de Tampico, estaba donde es Plaza Palmas; era lo que daba la bienvenida y despedida a los tampiqueños”

La exposición Mundos Miniatura permanecerá abierta al público hasta la próxima semana, de lunes a sábado en un horario de 8:00 a 19:30 horas, en la Sala de Exposiciones Temporales de la Casa de la Cultura de Tampico.