Motociclista queda lesionado en choque

Benigno Solís/La Razón

Probable lesión en la clavícula, sufrió un motociclista que fue embestido por un camión, en el bulevar Adolfo López Mateos en Tampico.

El operador de la segunda unidad no hizo el alto obligatorio que le marcaba el semáforo, en transitado cruce, ocasionando el accidente.

Largas filas de vehículos generó el hecho vial al quedar obstruido carril y medio en sentido norte a sur.

El percance tuvo lugar la tarde del miércoles, en la intersección de esa arteria con la avenida Faja de Oro de la colonia Nuevo Aeropuerto.

En ese punto, chocaron un camión Freightliner propiedad de una empresa cervecera y una motocicleta en color negro.

Se dio a conocer que el camión iba circulando por el bulevar y a pesar de que el semáforo marcaba alto, el conductor siguió su camino para después impactar al motociclista que terminó tendido en el pavimento al igual que su unidad.

Varias personas se acercaron a auxiliarlo, entre ellas una doctora de farmacias similares y hasta la conocida botarga de la sucursal ubicada en esa área.

El motorista presentaba probable fractura del dedo meñique en el pie izquierdo, una herida lacerante en su misma pierna y probable lesión en la clavícula.

Tras valorarlo, Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas lograron estabilizar al afectado.

Momentos después fue llevado a un hospital.

Del hecho tomaron conocimiento elementos de Tránsito local.