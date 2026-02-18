Peligran siembras por falta de lluvias

Alertan que de no registrarse precipitaciones para las primeras semanas de marzo, se siniestraría buena cantidad de hectáreas de sorgo

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZON

CIUDAD VICTORIA, TAM,. Productores agrícolas de la zona de temporal del Distrito de Riego 025 enfrentan un panorama crítico: si no se registran lluvias durante las primeras semanas de marzo, buena parte de la superficie sembrada de sorgo podría siniestrarse por falta de humedad.

Así lo advirtió Marco Antonio Garza Acosta, presidente de un módulo del Distrito de Riego 026, quien explicó que, aunque en el DR026 no existen problemas inmediatos debido a que las tierras fueron previamente regadas, la situación es distinta en el temporal del DR025, donde la producción depende exclusivamente de las precipitaciones.

“Donde está crítico es en la zona de temporal. Si no llueve en los primeros días de marzo, todo eso va a perderse”, alertó.

Garza Acosta señaló que la crisis no sólo obedece a la falta de lluvias, sino también a la ausencia de financiamiento y apoyos gubernamentales, lo que provocó que más del 50 por ciento de la superficie del DR025 quedara sin sembrar.

En el área temporal de ese distrito, el principal cultivo es el sorgo.

Aunque algunas parcelas lograron germinar con la humedad inicial, actualmente las plantas requieren fertilización y agua para continuar su desarrollo.

“Las plantas ya están pidiendo fertilizante y no hay de dónde sacar recursos para seguir trabajando la tierra”, expresó.

De no registrarse lluvias durante la primera semana de marzo, el cultivo podría perder fuerza y significar la pérdida total del ciclo para numerosos productores.

Grano almacenado y precios bajos

A la problemática climática se suma la crisis de comercialización. Los agricultores mantienen almacenadas entre siete y ocho mil toneladas de grano sin poder colocarlas en el mercado en condiciones favorables.

“Seguimos atorados en bodega con siete u ocho mil toneladas”, señaló.

El dirigente acusó que los compradores no han mostrado disposición y que el tipo de cambio ha impactado negativamente en los precios.

Sin banca de desarrollo ni apoyos

Garza Acosta criticó la falta de interlocución con autoridades federales y estatales. Señaló que, pese a anuncios sobre incentivos y apertura de ventanillas para comercialización o apoyo en semillas, no han recibido información formal ni beneficios concretos.

“No hay absolutamente nadie que dé la cara por nosotros. No hay banca de desarrollo, no hay crédito, ni barato ni caro”, afirmó.

Recordó que anteriormente existían esquemas de financiamiento a través de la Financiera Rural y la banca de desarrollo, mecanismos que actualmente no cuentan con un sustituto efectivo.

Ante este escenario, productores del norte del estado sostienen reuniones para definir acciones y no descartan movilizaciones si no hay respuesta institucional.

Mientras tanto, marzo se perfila como el mes decisivo para el sorgo de temporal en el DR025: si la lluvia no llega a tiempo, el campo tamaulipeco podría enfrentar un nuevo golpe en una temporada ya marcada por la incertidumbre financiera y climática.