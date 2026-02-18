Reportan llenas al tope primarias y secundarias

Alerta la SET que tiene salones “absolutamente llenos” luego de concluir el proceso de inscripciones definitivas el pasado 13 de febrero

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Las escuelas primarias y secundarias de Tamaulipas reportan salones “absolutamente llenos” tras concluir el proceso de inscripciones definitivas el pasado 13 de febrero, informó la autoridad educativa estatal.

La titular del área reconoció que existe alta demanda, particularmente en el nivel secundaria, donde los espacios disponibles se encuentran prácticamente cubiertos.

“Todas las escuelas primarias y, sobre todo, secundarias están llenas.

Los salones están absolutamente llenos”, declaró.

Explicó que los directores envían los reportes finales de matrícula a la dependencia, a fin de que se determinen las estrategias necesarias para atender los casos donde se registre sobrecupo.

Indicó que, una vez concentrada la información, se aplicarán los mecanismos correspondientes para garantizar la cobertura total en educación básica.

“Buscaremos el mecanismo para que ningún niño ni ninguna niña se quede fuera de la escuela”, sostuvo.