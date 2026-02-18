Siguen ajustes en la nómina municipal

Refuerzan vacunación en colonias de Tampico

Cynthia Gallardo

La Razón

La administración municipal de Tampico mantiene las bajas de personal como parte de un proceso de reestructura interna para mejorar el uso de los recursos y la atención a la ciudadanía, informó la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya.

La presidenta municipal afirmó que los cambios continuarán en su gobierno para fortalecer los resultados en el servicio público.

“Sí, siguen las bajas. Cualquier ayuntamiento, cualquier ente que tenemos más de 3 mil empleados, en donde damos de baja a cinco no representa ni siquiera un 1% de la plantilla; no hace ningún cambio. Estamos haciendo esas reestructuras para que podamos atender de mejor manera los recursos de nuestro municipio. Vamos a seguir haciendo lo necesario para seguir dando los resultados que hasta hoy tenemos”

En otro tema, la alcaldesa informó que la campaña de vacunación contra el sarampión instalada en la Plaza de Armas concluyó este miércoles, con una elevada demanda ciudadana hasta de 300 atenciones diarias, y anunció que la próxima semana se habilitará un módulo en la delegación municipal de la zona norte.

“Este primer bloque de vacunas que pudo la Jurisdicción facilitarnos concluye el día de hoy. La próxima semana vamos a poder en otra zona de nuestro municipio. Lo hicimos principalmente en zona centro y vamos a ir a la zona norte, a la delegación, para establecer un módulo”

En el marco del centenario del Himno de Tamaulipas la mañana de este miércoles en la Casa de la Cultura de Tampico, la alcaldesa entregó 46 escudos de armas de Tamaulipas a representantes de dependencias de los tres niveles de gobierno, con el objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia e identidad tamaulipeca que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya.