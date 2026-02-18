Son suspendidos por peleoneros

Además del cierre temporal de las instalaciones, los futbolistas recibirán sanciones individuales por parte de la Unión de Ligas de Victoria

POR DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Tras los altercados registrados los días 1 y 5 de febrero en las Ligas de Fut-7 Satélite y Praderas, el Ayuntamiento de Ciudad Victoria, a través del Departamento del Deporte y la Juventud, determinó la inhabilitación por tres meses de los campos conocidos como El Nido y el sintético del fraccionamiento Praderas.

De acuerdo con la información proporcionada, en los incidentes fueron señalados 10 jugadores, ocho correspondientes a la liga de Satélite y dos más de Praderas.

Además del cierre temporal de las instalaciones, los futbolistas recibirán sanciones individuales por parte de la Unión de Ligas de Victoria, organismo que en las próximas horas dará a conocer de manera oficial los castigos correspondientes.

La autoridad municipal indicó que la medida se tomó con el objetivo de prevenir nuevos hechos de violencia en espacios deportivos y reforzar las condiciones de seguridad para usuarios y familias que acuden a estos torneos.

Asimismo, se informó que la reapertura de los campos quedará sujeta a la evaluación del cumplimiento de las disposiciones establecidas, mientras que las ligas deberán colaborar con los organismos deportivos para garantizar el orden durante sus competencias.