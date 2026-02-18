SSP encabeza quejas por presunto abuso de autoridad en Tamaulipas

La Secretaría de Seguridad Pública concentra el mayor número de recomendaciones de la CODHET en 2025, principalmente por presuntos abusos de autoridad en Victoria y Reynosa.

Cynthia Gallardo

La Razón

La Secretaría de Seguridad Pública del estado encabeza las recomendaciones emitidas en 2025 por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas, derivadas principalmente de presuntos casos de abuso de autoridad por parte de elementos de seguridad en los municipios de Ciudad Victoria y Reynosa.

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas, María Taide Garza Guerra, informó que esta dependencia concentra el mayor número de señalamientos ciudadanos, principalmente por abuso de autoridad y omisiones en la atención a la población.

“Abuso de autoridad en algunos casos, falta a la seguridad personal de las personas… cuando las personas sienten que no se les atienden a sus requerimientos o que hay abuso de autoridad ya acuden a la institución”.

Dijo que a nivel estatal 10% de las quejas recibidas corresponden a la Secretaría de Seguridad Pública, sin que exista un promedio mensual, ya que las denuncias se presentan conforme ocurren los hechos.

En cuanto a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, señaló que se registraron al menos dos quejas en el mismo periodo, por lo que llamó a la nueva administración a atender las recomendaciones emitidas por el organismo defensor de derechos humanos.

“Más o menos algo equiparable, un 7%… los servidores públicos tienen que estar sensibilizados para la cultura de respeto de la legalidad en el estado; se tiene que cumplir lo que dice la ley y reglamentos”

Garza Guerra indicó que tras recibir las quejas, la Comisión establece procesos de capacitación y sensibilización para los servidores públicos, con el objetivo de fortalecer la cultura de respeto a la legalidad y a los derechos humanos.

“Se tiene que cumplir lo que dice la ley”

Finalmente, explicó que el seguimiento de las quejas ciudadanas se realiza a través de las delegaciones y visitadurías del organismo en el estado, desde donde se canalizan las recomendaciones a las dependencias señaladas.