Tardará un mes reparar edificio en Los Olivos

Iniciarán trabajos de reconstrucción de abajo hacia arriba para garantizar la estabilidad; ocho departamentos fueron desalojados

Por Oscar Figueroa

Expreso La Razón



ALTAMIRA, TAM.- Los trabajos para reparar el edificio afectado por la explosión de gas en el fraccionamiento Los Olivos 2 se extenderán por lo menos un mes.

El comandante de Bomberos Municipales de Altamira, José Torres Gómez, informó que las labores de reconstrucción iniciarán en la planta baja para garantizar la estabilidad de la estructura.

Como medida de seguridad, las autoridades ordenaron el desalojo de ocho departamentos del complejo habitacional. Detalló que el gobierno municipal facilitó personal para estas tareas de auxilio y prevención.

“Se harán unas reparaciones de abajo hacia arriba para eliminar riesgos y los trabajos van a durar a lo que mencionan ellos un mes”.

Durante este martes, las familias recibieron autorización para retirar artículos personales y ropa de sus viviendas, por lo que elementos de Bomberos y Protección Civil coordinaron el acceso y la salida de los residentes para evitar percances adicionales.

“Lo que comentaron los arquitectos es que todo esto se va llevar un mes aproximadamente”.

Respecto al origen del siniestro, Torres Gómez señaló un posible conflicto familiar como el detonante del suceso que mantiene a un hombre hospitalizado.

“Sabemos que la persona estaba con la pareja, al parecer tuvieron un percance, una pelea y él hizo eso”.

El comandante indicó que la rehabilitación se concentrará en el bloque siniestrado, aunque todavía está pendiente la evaluación técnica del edificio de enfrente para descartar daños colaterales.







